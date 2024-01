El Estado, en sus tres niveles de gobierno, no ejecutó S/ 25,557 millones del presupuesto público durante el año 2023, de los cuales S/ 15,473 pertenecen a la partida de inversión pública, aseguró Comex Perú en su más reciente reporte de eficacia del gasto público.

Con ese dinero se pudieron cerrar múltiples brechas sociales en el país y posibilitado que más personas tengan acceso a diferentes servicios que hoy les son esquivos, mejorando su calidad de vida, explicó el gremio empresarial.

“Urge hacer cambios al proceso de descentralización en el país, ya que es una realidad que no está funcionando adecuadamente. Gran parte del descontento social existente es por la pésima gestión de las autoridades regionales y locales, que no saben utilizar el dinero que se les asigna y no resuelven los problemas que aquejan a su población“, señaló Julia Torreblanca, presidenta de ComexPerú.

En perspectiva, la correcta ejecución de este presupuesto pudo haber solucionado varios problemas del Perú. De acuerdo con Comex Perú, el uso de los S/ 25,557 millones equivale a instalar 5,111 postas médicas o 21 hospitales de alta complejidad. También sería más que suficiente para cubrir el costo de pavimentar las vías nacionales no pavimentadas, o cubrir el 62% del costo de lograr las metas de cobertura de agua y saneamiento a 2026.

“El mayor déficit de inversión pública se encuentra en los gobiernos locales. Tener un presupuesto elevado no significa que la municipalidad tenga la capacidad de gestionar grandes proyectos de inversión pública. Es necesario organizar las partidas asignadas para conseguir una mayor eficiencia en beneficio de los peruanos”, apuntó Paulo Quequezana, analista senior de estudios económicos de ComexPerú.





LEA TAMBIÉN: Gobiernos subnacionales demoran el doble del plazo para autorizar obras

Inversión municipal

En 2023, la inversión pública de los gobiernos locales se redujo por primera vez desde 2020, cuando fue el primer año de pandemia. El año pasado la ejecución cayó de S/ 20,218 millones a S/ 18,059 millones para las municipalidades. En contraste, el porcentaje de avance de los gobiernos regionales incrementó en 13 puntos porcentuales.

La menor ejecución de las municipalidades se vio reflejada en todos los sectores; sin embargo, los más afectados fueron donde justamente existen mayores necesidades y carencias; Educación (60.6% del total), Salud (59.4%) y Saneamiento (55.1%).

Por ejemplo, los gobiernos locales de Áncash solo ejecutaron el 38% de su presupuesto en Salud y el 34% destinado a Saneamiento. En Arequipa, por su parte, las municipalidades solo ejecutaron en promedio el 28% del presupuesto para Salud y el 58% para Saneamiento.

De acuerdo a Comex Perú, si se toma como referencia el monto de dinero no ejecutado por el Gobierno regional de Áncash y sus municipalidades (S/ 2,552 millones), se hubiese podido cubrir el costo de implementar el número de postas médicas faltantes en la región (2,552).

En el caso del monto no utilizado por el Gobierno regional de Arequipa y sus municipalidades (S/ 1,139 millones), se hubiese podido llegar a cubrir cerca del 100% del costo de pavimentar los km de carretera faltantes en la región (S/ 1,145 millones).

“Hacemos un llamado a los gobiernos subnacionales para que este 2024 implementen de mejor manera proyectos de inversión en beneficio de la ciudadanía. El Perú necesita un shock de inversión pública y este es el momento para ejecutar el presupuesto”, finalizó Quequezana.