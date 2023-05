El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) afirmó que es una prioridad, conjuntamente con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima. En esa línea, remarcó que “se están sincerando los cronogramas” sobre esta obra de transporte. ¿A qué se debe ello?

“La Línea 2 es una prioridad del MTC y de la ATU, de avanzar con la ejecución de este importante proyecto. No solo poner en operación (el tramo)1A sino avanzar con las siguientes estaciones y estos cronogramas se están sincerando con la nueva gestión (de la ATU) para poder acelerarlo, porque se ha encontrado un proyecto que no ha estado avanzando de acuerdo a lo que se necesitaba”, argumentó.

LEA TAMBIÉN ATU anuncia que Línea 2 del Metro de Lima iniciará operaciones con marcha blanca

En ese sentido, remarcó que el “sinceramiento” en el caso de los cronogramas de la Línea 2 es debido a que algunas actividades estaban “ paralizados ” como el proceso para la adquisición de las tarjetas para viajar en la Línea 2 del Metro, cuya marcha blanca está prevista para el último trimestre de este año. Esta es responsabilidad de la ATU.

“(Es necesario) Sincerar los cronogramas porque, por ejemplo, el tema de las tarjetas estaba paralizado. Entonces tenemos que ir avanzando con los tiempos y plazos, por lo que necesitamos cronogramas, para poder informar con responsabilidad y transparencia a todos”, reiteró.

Así, anunció que la ATU ya está trabajando en la adquisición de las tarjetas para la Línea 2 , la misma que ya está en proceso esta adjudicación.

“Situación distinta a como estaban con la gestión anterior (de la ATU con María Jara), lo que va a permitir poner en marcha los primeros kilómetros del metro de Lima”, acotó.

LEA TAMBIÉN Inversión de concesiones de transporte podría crecer 25% este año

Línea 3 y 4

Respecto a la Línea 3 y 4, la ministra sostuvo que se están ultimando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el financiamiento de ambos proyectos de infraestructura vial. Como se recuerda, en el caso de la Línea 3, ya está incluida en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible.

En febrero último, la ministra adelantó a Gestión que se desarrollaría como G2G, por lo que se esperaba el interés de diversos países. Incluso, precisó -en aquella oportunidad- que había el interés de “cuatro a cinco” países.

Ahora, en conferencia de prensa, la ministra sostuvo que “este año” se estará definiendo el cronograma para empezar con ambos proyectos, cuyo anuncio oficial lo hará la presidenta Dina Boluarte.

“Si es que, en Lima y Callao, los colectiveros existen, es porque no hay metros, no hay transporte ni buses de gran tamaño. La autoridad competente (la ATU) no gestionó en su momento adecuado para poder darle a Lima y Callao el transporte que merecía”, señaló.

“La Línea 3 es un proyecto que la ATU va a ejecutar, ya que es su competencia, y vamos anunciarlo dentro de muy poco los cronogramas, ya que es un compromiso de la presidenta y una prioridad para este sector que apuesta por el transporte masivo”, finalizó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí