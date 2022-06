De manera sorpresiva, anoche el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) canceló “hasta nuevo aviso” el proceso para la contratación del servicio de operación y mantenimiento de la red dorsal nacional de fibra óptica (RDNFO) disponiendo que la infraestructura de telecomunicaciones continúe siendo operada por Pronatel, organismo que depende del viceministerio de Comunicaciones.

Como se recuerda tras la caducidad del contrato de concesión entre el Estado Peruano y Azteca Comunicaciones, la red dorsal pasó -a inicios de año- a manos de Pronatel para que sea operada de manera temporal hasta la elección de un interventor (un privado que se encargue de mantenerla y operarla).

A través de un comunicado -difundido al promediar las 10 de la noche- se da cuenta que dicha decisión la tomó el viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito Chura, alegando que se tomó esta posición -de que Pronatel continúe operando la red- “en el marco de las facultades dadas a través de la Resolución Ministerial No. 689-2021-MTC/01″.

“En la cual se dispuso que el Pronatel asuma la operación -de manera provisional- del proyecto red dorsal nacional de fibra óptica por un periodo no mayor de tres años”, explica en un comunicado.

La resolución citada encarga -en realidad- a Pronatel la función de la operación temporal de la RDNFO, directamente o a través de terceros a fin de garantizar su continuidad en beneficio de la inclusión digital de los ciudadanos de zonas rurales y aisladas, quienes no tienen acceso al servicio de internet.

Para le exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, con esta decisión desde el MTC se está interpretando que operar directamente la red dorsal también lo faculta para cobrar por el servicio lo que se tiene un grave problema de legalidad ya que la Ley de Telecomunicaciones no lo permite.

“De acuerdo a Ley de Telecomunicaciones -que no ha sido cambiada- para prestar el servicio de comunicaciones y cobrar por el mismo, tal como se hace desde la red dorsal, se tiene que tener una concesión que no lo tiene el Estado sino un privado. La Ley de Telecomunicaciones es clara e indica que para poder prestar un servicio público de telecomunicaciones y en consecuencia cobrar por el mismo se tiene que tener un título de concesión. El Estado no lo tiene, ni lo puede tener. La interpretación del MTC es errada y tiene graves problemas de legalidad”, subrayó a Gestión.

La experta dijo que el problema radica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tras ser consultado por Pronatel respecto a que si podría cobrar directamente por el servicio de telecomunicaciones a los clientes que actualmente tiene la red tras la caducidad del contrato de concesión, este le respondió que sí lo podía hacer.

“Con lo cual tenemos a dos entidades como son el MTC y el MEF que interpretan que desde el Estado (Pronatel) se puede cobrar directamente a los usuarios de la red cuando existe una ley que es clara en ese sentido e indica que para poder prestar un servicio público de telecomunicaciones y en consecuencia cobrar por el mismo se tiene que tener un título de concesión. Estas interpretaciones tienen serios problemas de legalidad. En la práctica el Estado se ha vuelto un concesionario de comunicaciones”, arguyó.

A este se añade, las señales que se están dando desde el MTC para el establecimiento de una empresa estatal. “ Es muy preocupante que puedan estarse dando los primeros pasos hacia el establecimiento de una empresas estatal que tanto perjuicios han generado al país. Es decir la red dorsal y la redes regionales de transporte de datos que son mucho más grande deben ser la base la creación de la Rednace para que se puedan conectar las entidades”.

-Los usuarios de la red dorsal-

¿Quiénes usan actualmente la red dorsal? A mayo del 2022 la red dorsal es utilizada únicamente por 19 clientes , lo que implica en la práctica que se use solo el 6% de su capacidad , explicó -a inicios de junio- el director de la dirección de Ingeniería y Operaciones de Pronatel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Walter Echevarría, durante el foro sobre la aplicación del pago cero de la red dorsal en favor de entidades públicas.

“La (red) dorsal tiene a la fecha 19 clientes. El tráfico mensual aproximadamente es de 31 gigas (31,000 Mbps). Nosotros (desde Pronatel que actualmente es el operador de la red tras cancelarse el contrato con Azteca) le garantizamos el servicio a estas19 empresas. Tenemos un contrato heredado y vigente. Vale la pena subrayar que el contrato es heredado (es el que suscribió el Estado peruano con la mexicana Azteca) por lo que actualmente es administrado bajo esas condiciones”, mencionó

América Móvil, Telefónica del Perú, Gilat Networks y Entel Perú son los clientes que más utilizan el servicio de la red dorsal, entre otros. (Ver cuadro)

-Nota-

Desde Pronatel se llevó a cabo dos procesos de “indagación de mercado” con miras a que un tercero opere y mantenga la red dorsal, los cuales han sido cuestionados.

El primero se dio bajo la gestión del prófugo exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. En ella, la exviceministra de Transporte y exdirector de Pronatel denunciaron presiones del propio Silva para que el proceso salga a favor de un consorcio. Tras las denuncias, el proceso se canceló.

El segundo proceso tampoco llegó a buen puerto, por lo que -finalmente- desde Pronatel se decidió de iniciar un proceso de contratación y ya no “indagación de mercado” que debería tener un resultado el 18 de julio.

