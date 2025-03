Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se dio a conocer que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) no iniciará operaciones este 30 marzo, como se anunció luego de una postergación de fines de enero.

Al respecto, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, apuntó que la responsabilidad de este aplazamiento es únicamente de Lima Airport Partners (LAP), que deberá levantar observaciones y presentar un nuevo cronograma para las pruebas respectivas.

“Si me plantean la pregunta de quién es el responsable [de que no inicie operaciones el nuevo aeropuerto], es Lima Airport Partners (LAP). Esto no se está abriendo porque ellos no han podido cumplir con las pruebas que debieron haber hecho y resuelto”, señaló el funcionario en conferencia de prensa, la tarde de este lunes 17 de marzo.

Sin embargo, bajó la gravedad del señalamiento al agregar que “esta situación no convierte a la empresa en mala, sino que solo las condiciones [para abrir el nuevo aeropuerto] no están dadas”. “LAP tiene que hacer mejoras para levantar las observaciones. LAP sabe cuál es su negocio y lo que tiene que hacer, que es pasar la excelencia [en la gestión de la] concesión actual al nuevo aeropuerto”, complementó.

En la misma línea, el ministro recordó que LAP es el encargado de la operación del nuevo aeropuerto y quien debe “llevar las pruebas, realizarlas, pasarlas y cumplirlas”. Explicó que la tarea desde el MTC, como concedente, es verificar que se cumplan con las condiciones contractuales en términos de inversiones y seguridad aeronáutica. “Ositrán lo hacen en materia de transporte u Osinergmin en combustibles”, precisó.

¿Cómo se llegó a la fecha del 30 de marzo?

Pérez Reyes indicó que, a inicios de enero, los diferentes actores de la industria aeronáutica se juntaron para analizar el panorama con vista al inicio de operaciones del nuevo aeropuerto. La fecha del 30 de marzo fue producto de un “consenso”, a partir de los “retos pendientes” que se identificaron y se calendarizaron.

“Dijimos que, para el 15 de marzo, debía estar todo cumplido, verificando pruebas y levantando las observaciones. En ese marzo, se dispuso el 30 de marzo de referente. Fue un consenso, no fue una imposición ni una decisión política”, apuntó.

Por ello es que, luego del próximo incumplimiento, optarán por verificar que técnicamente se esté concretando los diferentes pendientes. “Esta vez no queremos hablar de fechas”, puntualizó.

Asimismo, desde el MTC dieron a conocer que, en el contexto de las pruebas, realizaron solo una, la noche del 8 de marzo, con cuatro aviones comerciales para simular la presión de las operaciones.