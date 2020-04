Hoy se inicia el debate en el Congreso de la República del proyecto que plantea el retiro del 25% de los fondos de las AFP; al respecto, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Investor Service para América Latina, responde sobre el tema e incluso comenta ajustes que podría tener la propuesta del Congreso.

¿Cómo ven la propuesta del Congreso de liberar el 25% de los fondos de las AFP?

Hemos seguido el debate en los últimos días, primero con la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que partía desde un análisis bastante más técnico (por la liberación de los S/ 2,000 para los no aportantes desde hace seis meses), y nos ha sorprendido que el Congreso insista con este planteamiento -de retirar el 25% de los fondos- que no se basa en criterios técnicos y la verdad que eso nos preocupa bastante por el efecto que pueda tener en los mercados de capital y sobre los inversionistas extranjeros que pueden asustarse por la falta de criterios técnicos, es una propuesta que es relativamente sensible.

Una propuesta con falta de sustente técnico…

Sin duda, ya hemos visto lo nocivo que puede ser un Congreso que no sabe y no quiere coordinar con el Gobierno de turno. El llamado de atención es a utilizar criterios técnicos, uno esperaría que el parlamento siempre le dé prioridad a ello, antes que tomar una medida así arrebatada muy a la ligera. Existe ya un consejo consultivo que se estableció el año pasado y debería también analizar esta propuesta de una manera bastante más pausada y buscando entender los efectos secundarios que puede tener.

¿De qué efectos secundarios se estaría hablando?

Esta medida puede tener unos efectos nocivos en un momento clave y crítico cuando el gobierno han articulado un plan muy bien concebido para atacar o hacerle frente a esta pandemia, para ello va a requerir de un gasto fiscal bastante importante y eso necesita financiamiento, ahí es donde entran los inversionistas extranjeros. Esta medida del Congreso puede dejar un sabor muy amargo a los inversionistas. En estos momentos se va a requerir de ellos para financiar parte del déficit fiscal para hacerle frente a la pandemia.

¿El anuncio del proyecto para el retiro del 25% de los fondos de las AFP ha alejado a los inversionistas?

Se ha dado una salida de inversionistas extranjeros que tenían bonos soberanos. Hemos visto que se ha resentido un poco el precio de los bonos -con una caída de 5% en su valor-. Esto puede afectar cuando el Perú se financie para afrontar la pandemia.

Con este riesgo ¿habrá una revisión a la calificación de bonos soberanos peruanos?

Esto no llevaría a que se revise la calificación, pero sí es una medida negativa, por el costo de financiamiento que se tendrá. Se tienen que tener medidas mejor articuladas.

El argumento del Congreso es que se busca proteger a los administradores de fondos antes que los afiliados…

Claramente se perjudica mucho a los afiliados porque se trata de vender activos que están invertidos en un contexto en el cual los mercados se han resentido y han tomado pérdidas, va haber menor disponibilidad de fondos y recursos para los afiliados, que si se dejase recuperar esos montos y a futuro puedan disponerlo en su vejez. Uno trata de no disponer de recursos de título valor cuando se han dado pérdidas, sino cuando hay ganancias. Entonces esto perjudica, aunque no lo parezca, a los afiliados, en su potencial para que eso se activos se recuperen y crezcan para su retiro.

El Gobierno ha propuesto el retiro de S/ 2,000 y el BCR es más agresivo y dice que debería ser hasta diciembre ¿es una propuesta más riesgosa?

Es mucho más moderado, no te genera un estrago muy fuerte de manera inmediata, le da una oportunidad para que los activos y las pensiones se recuperen, de tal manera que los pensionistas puedan tener algo más para retirar, no se trata de vulnerar su retiro.

Por otro lado, hay que ser muy realistas, de sacar montos mayores es difícil que se puedan gastar esos recursos, van a terminar en los bancos, porque no lo pueden usar debido a la cuarentena. Se gastarán para bienes necesarios, pero en realidad sacar montos mayores a eso van a terminar en un banco donde no van a poder recuperarse y donde nuevamente se van a ver vulnerables los ahorros para la vejez.

Los montos menores que está proponiendo el MEF y ahora el BCR durante varios meses tendría mucho más sentido.

El Congreso ya le puso tope de S/ 12,900 ¿reduce el riesgo?

Es menos traumático que el 25% en su totalidad, pero aún no deja de ser un monto importante especialmente si uno cuenta la cantidad de pensionistas que hay, entonces nuevamente es una mejora ligera, pero en realidad la propuesta del MEF tiene mucho más sentido.

Y si el 25% se acota a los que no están laborando, como lo sostiene el MEF, ya que no tienen ingresos….

Eso es algo que el MEF y los economistas que estén utilizando criterios técnicos también asentirían hacia eso, y tiene sentido porque son personas que van a necesitar de esa cantidad de dinero, por lo menos en el corto plazo, porque las contribuciones son relativamente limitadas y no van a tender a crecer mucho más de lo que están y recuperarse mucho en cuanto a valor.

¿En cuánto tiempo podría revertirse el valor perdido de los fondos según experiencias pasadas? Típicamente vemos que se requiere de por lo menos 2 a 5 años dependiendo de cómo vayan los mercados y en qué están invertidos los títulos valores para que se recuperen esos fondos. Buena parte de los activos de las AFP están invertidos en el exterior. Entonces se tendría que ver cómo se ven los mercados extranjeros y la parte de los valores que están en los mercados internos va a estar muy correlacionado con la recuperación de la economía y el desempeño económico del país.