El ministro de Salud, Victor Zamora, indicó que para el reinicio de actividades económicas del país, se depende de un indicador clave: aplanar la curva de contagios del coronavirus (Covid-19) y con ello poder controlar su expansión.

Explicó que para conocer ese indicador se basa en una fórmula cuyo resultado es un ratio, el cual si es mayor a 1, ellos significa que existe un factor positivo de réplica, en tanto si el ratio es menor a 1, ello refleja que empiezan a bajar los casos y baja la curva de contagios.

En ese sentido, dijo que según los cálculos, el ratio menor a 1 en Perú llegará a Perú el 26 de abril.

“Debe llegar al 26 de este mes (el indicador menor a 1). Debemos llegar al tope de la cima para luego empezar con el descenso y tenemos señales que así va a ser en el Perú en general”, dijo Zamora durante el webinar denominado “Reinicio de obras post cuarentena”, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Agregó que si bien este indicador es a nivel nacional, se observa un comportamiento distinto en el interior, pues se ha reportado ratios mayores a 1.5, 1.7 y 2.5, en zonas del norte del país, como Lambayeque y Piura; mientras en el Sur, la cifra es menor a 1.

Incluso, dijo que hay 11 regiones del Perú que no han reportado muertes y otras 100 provincias que no han reportado casos. En este último caso, precisó que estas provincias no han reportado casos porque son despobladas, es decir, son zonas rurales.

“Lo que quiero decir es que la epidemia no se comporta de manera igual en todos los lugares al mismo tiempo. Para otras recién están empezando. Hay regiones cuyo primer caso ha sido la semana pasada. Cada región región tiene su propia curva, por eso hemos hablado de un martillazo para todo el país, un segundo martillazo para aplanar la curva, y uno después ciertamente. Vamos a tener un martillos regionales, martillos provinciales, por segmento de producción”, explicó.

Dos criterios para el reinicio

El ministro Zamora indicó que ahora la población tendrá que desarrollar una vida separada, de manera que se deberá evitar las costumbres sociales, como el abrazo, el beso o darse las manos al saludarse.

En esa línea, indicó que si se va regresar a la actividad económica, cualquiera que sea, la actividad debe tener dos características. La primera es garantizar que las personas mantengan la distancia entre ellas.

A modo de ejemplo, dijo que si los escolares regresan a clases, los niños tendrán que estar separados.

“Si antes entraban en un aula 30 niños, ahora tendrán que mantenerse separados, en doble turno de 15 - 15 o dos aulas de 15 -15 porque ya no pueden estar tan cerca como antes. No podrán tener actividades de interacción física y tampoco podrán compartir materiales. El lápiz, el borrador, el papel, no lo podrán hacer, todo va a ser una vida separada e individual”, sostuvo.

Agregó que similar medida se deberá realizar en las actividades recreativas como los restaurantes, el cine o los estadios.

Sin embargo, precisó que existen otras actividades que no son posibles de regresar de manera separada, por ejemplo, la actividad minera o pesquería, en donde los trabajadores viven juntos en el campamento minero.

En esta línea, indicó que la segunda garantía para volver a la actividad, es que las personas que van a interactuar en ese rubro no sean portadoras del Covid-19.

“En la minería en la cual se internan (los trabajadores) o en la pesquería, deberán buscar nuevas formas de diseño de los barcos, nuevas formas de organizar el trabajo y si no se puede, lo que uno tiene que garantizar, es el segundo criterio, que las personas que van a interactuar ahí no sean portadores del virus, tienen que entrar limpios", dijo.

Agregó que de no cumplir estos dos criterios, se podría optar por una tercera manera, pero es más difícil. Según dijo, si se quiere interactuar, las personas deberán estar protegidos como los profesionales de la salud: con una máscara, una mascarilla y lentes. “Eso yo lo veo difícil”, mencionó.