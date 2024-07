El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, informó esta noche que ya inició las coordinaciones para reunirse mañana viernes con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien lanzó hoy duros calificativos en su contra, tras cuestionar las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

“Esas declaraciones ratifican el por qué no se puede mantener un diálogo, pero no voy a caer en el juego de adjetivos que no corresponden para resolver problemas. Por eso es que lo he llamado ( a López Aliaga) y le he dicho: vamos a hablar, con mucho gusto” , reveló el ministro en Canal N.

Raúl Pérez Reyes señaló que se tenían que iniciar las obras de construcción de la estación central. “No obstante, vamos a tener una reunión mañana (viernes) para ver cómo se van a mejorar los desvíos”, añadió.

El titular del MTC insistió en que sí se ha conversado con el MML sobre una serie de planes de desvíos planteados por la comuna, los mismo que han sido “acatados plenamente”.

Al ser consultado el por qué no se emite el documento en el que se comprometen a culminar la obra en 13 meses, tal como lo plantea López Aliaga, el ministro indicó que sí existe y ya ha sido remitido. “El documento en el que se indica que la obra culminará en 13 meses se ha presentado desde hace semanas. El concesionario nos ha mandado ese compromiso y si no se cumple se hará una inspección y se verá si el incumplimiento es atribuible a la empresa y se darán las penalidades correspondientes”. indicó.

¿Qué dijo López Aliaga contra el ministro Pérez Reyes?

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó hoy una conferencia de prensa junto a ocho alcaldes cuyos distritos serían perjudicados por los retrasos en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, en la que no faltaron las pullas contra Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes.

“Sentémonos ministro, salga Ud. de su aislamiento, de su cueva, de su refugio, y dé la cara, que se respete lo que Ud. firmó: 13 meses, y por cada día de demora, (que la empresa pague) una penalidad de por lo menos US$500,000 por día (de retraso) por lo menos para empezar”, fustigó López Aliaga.

Remarcó que si la autoridad no es capaz de poner ese compromiso por escrito significa que “nos van a estafar nuevamente”.

Además, el burgomaestre planteó llevar el caso al Ciadi para exigir una reparación a Lima por perjuicio que causa las obras de Línea 2 del Metro de Lima.

