El Ministro de Trabajo, Fernando Varela, manifestó su desacuerdo con que se vuelva a dar luz verde en el Congreso a un nuevo retiro de los fondos de las AFP.

Varela señaló que el fondo previsional si está ahora a la mano de los aportantes es porque hubo necesidad por la crisis sanitaria, “pero hay que pensar en cómo a aquellas personas a las que se les abandonó regresen a su fondo (al monto inicial)”.

“Cuando liberamos temas pensionarios no estamos pensando a futuro, estamos pensando en el aplauso del momento, pero luego va a ser una crisis social y allí van a pagar justos por pecadores” subrayó durante su presentación ante la Comisión Especial Capital Perú.

Añadió que las personas piensan que no se van a jubilar, pero luego las siguientes generaciones se ven frustradas porque sus padres no pueden trabajar y deben atenderlos porque no cuentan con una pensión.

Informalidad

El ministro de trabajo se presentó ante el grupo de trabajo para hablar sobre la informalidad laboral de las Mypes.

Varela recordó de la población económica activa es 17.1 millones de personas y el 76.8% cuenta con empleo informal.

Añadió que las Mypes concentran el 36% del total de la PEA ocupada y tienen una tasa de empleo informal que asciende a 78.4%. Agregó que es un índice prácticamente “pandémico”.

Señaló que en el caso de Chile donde se redujo la jornada laboral, se efectuó en el marco de que cuentan con un índice de informalidad diametralmente opuesto al peruano, ya que ellos tienen 20% de empleo informal.

El ministro sostuvo que muchas de las modificaciones legislativas que se realizan a la larga solo afectan a un número menor de trabajadores. “En prensa se ve que se ha liberado la AFP, la CTS (…) pero las personas que lo ven en la televisión y lo escuchan en la radio pero no entienden nada, pues no tienen ni CTS ni AFP”, expresó.

En esa línea, dijo que estamos acostumbrados a cambios normativos que en lugar de resolver el problema de la informalidad dan mayor beneficio a los formales, “que no está mal pero no es una estrategia correcta”.

