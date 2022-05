El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, a través de una carta remitida a la directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), Lorena Masías Quiroga, propuso como presidente del directorio de la empresa estatal Distriluz al expresidente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

Chávez Arévalo actualmente es investigado por la Fiscalía por el delito de colusión simple e incluso desde hace tres meses está impedido de salir del país -según lo dictaminó el Poder Judicial a inicios de febrero- por ocho meses.

El expresidente de Petroperú es investigado por la justicia peruana -junto a Karelim López, Samir Abudayeh Giha, Alberto Siles, entre otros- por concertar la buena pro para la adquisición de 280,000 barriles de Biodiesel B100 hecho que benefició a Heaven Petroleum Operators (HPO) cuyo gerente se reunió con el presidente Pedro Castillo .

Ante el pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial dictaminó el impedimento de salida del país —por 8 meses— contra Karelim López Arredondo; Hugo Chávez Arévalo, gerente general, y otros cuatro funcionarios de Petroperú, investigados por presunto delito de colusión simple. pic.twitter.com/F7Rqe7uFij — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 4, 2022

De acuerdo a la indagación inicial de la fiscalía, el 15 de octubre de 2021, Pedro Castillo se habría reunido con el investigado Abudayeh Giha -gerente de la empresa- quien le habría solicitado interceder ante los funcionarios de Petroperú, para ser favorecido en la licitación pública.

El 18 de octubre del 2021 se habría realizado otra reunión en Palacio de Gobierno, donde el presidente Castillo habría intercedido ante los funcionarios de Petroperú a favor de Abudayeh Giha. En esta cita también participaron Karelim López Arredondo y Hugo Chávez Arévalo.

Cabe recordar que la gestión de Chávez Arévalo en la estatal Petroperú no fue de la mejor y es que, en su gestión no solo hubo direccionamiento para la compra de biodiesel como lo investiga la Fiscalía.

Tampoco se suscribió el acuerdo para auditar los estados financieros de la empresa con PwC ya que este funcionario quería incluir una cláusula de confidencialidad indefinida. También se degradó la calificación de la petrolera ante la ausencia de la auditoria externa.

-Otro directivo cuestionado-

El ministro de Energía y Minas también propone como parte del directorio de la empresa estatal Distriluz a Jesús Fernando de la Torre Tejada, que se desempeñó en la gestión de Chávez Arévalo como gerente de Finanzas y posteriormente fue nombrado gerente general de Petroperú.

Este funcionario dijo -en una entrevista a Exitosa en marzo del 2022- al cuestionársele los motivos por los que se quería incluir una cláusula de confidencialidad indefinida cuando los usual era por dos años al acuerdo a suscribirse con el auditor de los estados financieros 2021 lo que ocasionó que Petroperú pierda su grado de inversión que “el área legal de Petroperú envió una comunicación directa (al auditor) que no pasó por mi escritorio, por la cláusula de confidencialidad”, comentó.

“(El área legal) No tenían por qué preguntarme (la inclusión de la cláusula). Cuando Price me comenta (de la inclusión de la confidencialidad indefinida) le digo que para mí me da exactamente lo mismo, si es un año o dos años o es indefinido”, agregó.

