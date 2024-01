El año pasado la minería mostró avances importantes en la producción minera de 8 principales metales y para este 2024 el Perú continúa siendo un destino de gran interés para las inversiones mineras, afirmó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El titular del Minem, Oscar Vera Gargurevich, destacó que los inversionistas internacionales tienen confianza de que hay estabilidad para estos proyectos.

“Sabemos el gran interés que muestran las grandes empresas a nivel mundial y miran con gran expectativa el desarrollo de nuestras actividades mineras, porque tienen la confianza de que en el Perú hay estabilidad para las inversiones”, dijo durante la “Semana de la Ingeniería de Minas 2024″.

El Minem recuerda que durante el 2023 se concretaron los destrabes de seis proyectos mineros con una inversión de US$ 5,698 millones, entre ellos: Ampliación Toromocho (US$ 815 millones), Zafranal (US$ 1,263 millones), Reposición Inmaculada (US$ 1,319 millones), Yumpag (US$ 81 millones), Pampa de Pongo (US$ 1,799 millones) y Botadero Sur de Glencore (US$ 421 millones).

Adicional a esto, también se verá más inversión en los proyectos Inmaculada, La Zanja, Poderosa y otros que sumarán más de US$ 2,800 millones.

“Este 2024 va a ser el año de la recuperación del Perú y es la actividad minera que nos está ofreciendo esta nueva coyuntura. Es momento de estar unidos y trabajar juntos”, agregó el ministro.

En tanto, para el 2025 se espera que inicie la construcción de otros seis nuevos proyectos mineros que tendrán una inversión de más de US$ 6,035 millones.