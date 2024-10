Diana Alcalde, asesora de Alta Dirección del Viceministerio de Minas, señaló que la cartera de inversión minera está compuesta por 51 proyectos que suman un total de US$ 54,556 millones, y que incluye 31 proyectos de cobre, ocho de zinc, cinco de oro y siete de otros minerales, distribuidos en 18 departamentos.

En el caso de Cusco, reveló, que existen dos proyectos de inversión por un total de US$ 2,790 millones, correspondientes a Integración Coroccohuayco (US$ 1,500 millones) y Quechua (US$ 1,290 millones). Además, existe una cartera de tres proyectos de exploración minera que alcanza los US$ 27.7 millones (María Reyna, Japeroide, Crespo II).

“El cobre se consolidará como el mineral más relevante en el futuro, lo que subraya la necesidad de impulsar más proyectos en este ámbito. El Perú es el segundo productor mundial de cobre, una actividad fundamental para la generación de empleo, ingresos fiscales y divisas. Actualmente, contamos con 31 proyectos en 14 departamentos que suponen una inversión de US$ 39.7 millones”, señaló Alcalde durante su participación en Rumbo a PERUMIN “Desarrollo y Competitividad Regional de Cusco”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Empleo directo e indirecto

Elmer Huamán, jefe de Proyectos del Centro para la Competitividad y el Desarrollo, resaltó que la minería es una de las principales actividades que impulsan la economía peruana, generando empleo y contribuyendo significativamente al PBI. Así, destaca que en la región Cusco, el 28 % de la población se ve beneficiada por el empleo directo e indirecto que generan los proyectos mineros.

Asimismo, resaltó que, a nivel social, los recursos generados por la minería, como el canon minero y las regalías, tienen el potencial de mejorar las condiciones de vida de las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Al cierre del 2023 la producción de cobre en Cusco aumentó en aproximadamente 13%, generando un incremento de 1.2 puntos porcentuales en el PBI y en la dotación de servicios básicos como agua, desagüe y electricidad.

“Es clave gestionar los recursos como el canon minero de manera eficiente para garantizar un impacto sostenible y equitativo, beneficiando a las regiones y comunidades locales en términos de infraestructura y servicios sociales, lo que puede contribuir a reducir la desigualdad regional”, indicó Huamán.

Asimismo, el espacio de diálogo también contó con la participación de Domingo Drago, presidente de Rumbo a PERUMIN; Javier Escudero, director de Desarrollo de Negocios y Sostenibilidad de Hudbay, y Oswaldo Tovar, consultor minero de Ingeniería de Recursos SRL, quienes debatieron sobre el desarrollo territorial de Cusco impulsado por la minería, y cómo contribuye en generar recursos económicos significativos que impactan en el desarrollo sostenible y equitativo de la región y del país.

Durante el segundo bloque, Fernando Ruiz Caro, director del Instituto Cusqueño de Economía - INCUSE, dio cuenta del impacto y avance de la competitividad de la región Cusco. Al respecto, señaló que la ciudad imperial se encuentra en el puesto ocho, de las 25 regiones del país, debido a las mejoras significativas presentadas principalmente en la gestión pública regional y el uso eficiente de presupuesto en áreas claves como salud y empleo.

A su turno, Marco Santos, gerente de Asuntos Corporativos Regional de Minera Las Bambas; Carlos Milla, director de INCUSE; y John González, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Cusco, debatieron sobre las oportunidades de mejora en la competitividad de la región, respecto a factores como la conflictividad social, corrupción y educación, aspectos que representan desafíos importantes pues limitan el desarrollo del capital humano y la seguridad.

PERUMIN 37 que se desarrollará del 22 al 26 de setiembre de 2025, en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa, y contará con la participación de Alemania como país aliado.