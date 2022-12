Petroperú iniciará en los primeros meses de 2023 la producción total de combustibles con bajo contenido de azufre en su moderno complejo de la refinería de Talara y generará al año más de US$ 1,000 millones en impuestos, informó el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera.

Indicó que actualmente la refinería está en funcionamiento en un 70% a 80%. “Ya tenemos varias unidades operando, esperamos en los próximos días producir combustible de bajo azufre, lo cual va a reducir las importaciones”, dijo el ministro en Exitosa Noticias.

Asimismo, el titular del Minem precisó que la nueva refinería de Talara dejará buenos ingresos anuales al Estado.

“Si mantenemos estos márgenes de US$ 30 por barril, con la nueva refinería de Talara debemos tener ingresos por más de US$ 1,000 millones al año. La nueva refinería ha costado alrededor de US$ 5,000 millones, así que para el país es una gran inversión por los precios competitivos para el mercado”, afirmó.

También explicó que la construcción de esta planta se ha hecho con bonos que se han vendido en el mercado internacional y que los bancos han pagado. “No se ha hecho con dinero del Estado”, acotó.

Destrabar proyectos mineros

De otro lado, Vera sostuvo que desde su sector trabajan para destrabar los proyectos mineros y de hidrocarburos, para seguir impulsando la reactivación económica del país.

“Tenemos que atacar en primer lugar lo que están trabados. Ya nos hemos reunido con algunas empresas, como es el caso de Las Bambas, en donde se ha reducido significativamente su producción y con ello se baja los ingresos por conceptos de impuesto, además afecta a la población”, subrayó.

En temas de hidrocarburos, el ministro indicó que con los lotes petroleros permitirá tener más ingresos por impuestos.

“Reactivar el oleoducto generará más fuente de trabajo en las comunidades que están alrededor de ella; es decir, es importante que se hagan viables los proyectos que están trabados en las diferentes partes del país”, refirió.

En ese sentido, Vera señaló que para ello acercarán a la comunidad con la industria. “Estamos desarrollando el plan para ver que en el orto tiempo que tenemos hacemos viable el país”, añadió.