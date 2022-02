Con un 2022 en el que se vaticina un posible precio del cobre a la baja, la Sociedad Minera Cerro Verde, empresa del grupo económico Freeport-McMoRan Inc. (FCX), elevará este año su producción cuprífera y llegará a las 400,000 toneladas al día, es decir, a los volúmenes prepandemia que registró en el 2019.

La unidad minera ubicada en Arequipa, y que representa el 18.2% de la producción de cobre en el Perú, ajustó su procesamiento durante el 2020 y 2021 debido a las restricciones sanitarias producto de la pandemia. Así, durante el primer año de la crisis sanitaria solo procesó en promedio 351,000 toneladas diarias, llegando a las 380,300 toneladas métricas por día en el 2021.

“Sujeto al monitoreo en curso de los protocolos por COVID-19, Cerro Verde planea que sus índices de molienda aumenten a aproximadamente 400,000 toneladas métricas de mineral por día en el 2022″, señaló la compañía estadounidense en un reporte enviado a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a mediados de febrero.

Fuente: Reporte de Sostenibilidad Cerro Verde 2019

Junto con Cerro Verde, FCX opera en Sudamérica El Abra en Chile (en la que tiene un 51% de participación). Con ambas minas, la empresa minera logró ventas de cobre por 286 millones de libras durante el cuarto trimestre del 2021, lo que reflejó los mayores índices de recuperación en Cerro Verde. Y para este año, se espera que las ventas asciendan a 1,200 millones de libras de cobre.

La información remitida por FCX también incluye los principales riesgos que podrían afectar el cumplimiento de las proyecciones, tales como los riesgos políticos y sociales; variaciones en las condiciones generales de mercado, económicas, impositivas, reglamentarias o de la industria; la pandemia de COVID-19 en curso y las futuras crisis de salud pública; la oferta y la demanda y los precios del cobre; la secuencia de explotación minera; los cambios en los planes de extracción o modificaciones operativas, entre otros.

Participación en la producción de cobre en Perú según compañía minera. Fuente: Minem

Panorama del cobre

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, el precio del cobre se estabilizaría en línea con la recuperación de la actividad económica global, especialmente de China.

Sin embargo, estará limitado por el superávit de oferta en el mercado físico del metal. Y es que se espera la entrada de nuevos proyectos en Chile, República Democrática del Congo y Perú -como la planta de cobre Río Seco y Zafranal-, así como una oferta adicional del metal en minas de Indonesia, Mongolia y otros países, que presionarían el precio a la baja.

En diciembre del 2021, el Banco Central de Reserva (BCR) revisaba al alza su proyección del precio del cobre respecto a su reporte de setiembre -de 424 centavos de dólar por libra a 435 centavos-. Sin embargo, también estimaba una ligera moderación en la demanda en los siguientes meses, en línea con los avances recientes en China y en algunas economías desarrolladas y, por el lado de la oferta, un aumento en la producción de concentrados en el horizonte de proyección.

“Permanecen como factores de incertidumbre la demanda proveniente de la industria de autos eléctricos, las políticas chinas respecto al consumo de cobre reciclado, el agravamiento de la crisis energética y el impacto de la pandemia de COVID-19″, precisó.

Fuente: Reporte de Inflación BCRP - diciembre 2021

Nuevos planes de FCX

En el 2021, la Sociedad Minera Cerro Verde destinó, para el periodo de enero a diciembre del 2021, la suma de US$ 162.9 millones para inversiones (US$ 179 millones por el periodo enero a diciembre del 2020).

No obstante, para este 2022, Freeport-McMoRan Inc. no ha incluido gastos de capital considerables para Cerro Verde en Perú.

En tanto, espera que los gastos de exploración para este año en sus otras unidades mineras a nivel mundial, asciendan a aproximadamente US$ 110 millones, más del doble respecto al 2021.

“FCX planea aumentar sus gastos de exploración durante el 2022 principalmente para avanzar en Lone 18 Star y otras oportunidades en las minas de cobre de FCX en Norteamérica. FCX cuenta con reservas de larga vida y una significativa posición de recursos en su cartera existente”, mencionaron en su reporte.