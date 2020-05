El Ejecutivo aprobó un decreto supremo que autoriza la reanudación de actividades económicas (Fase 1). Inicialmente se contemplaban 18, posteriormente se discutieron 35, hasta que finalmente se redujeron a 27 actividades, mencionó Miguel Vega Alvear, miembro del Grupo de Trabajo Multisectorial que el Gobierno implementó para la reactivación económica. Frente a ello, ¿qué se espera una vez levantada la cuarentena -hasta ahora- el 11 de mayo?

¿Qué esperan desde el lunes?

La pregunta ahora es: ¿qué va a pasar con la movilización de la población? Si uno autoriza una actividad productiva no es para que se guarden los productos en un almacén, eso agravaría la crisis actual. Si no viene el público a comprar, pero sobre todo -bajo este contexto- si no hay delivery o comercio electrónico, (la reactivación) quedaría en letra muerta; además, qué pasará con el transporte, cómo está el puerto, qué pasó con los notarios, registros públicos, contratos, abogados. Deberíamos entender a la economía como un todo orgánico en el que no se pueden excluir a algunos factores.

¿Cómo evalúan el manejo de los protocolos sanitarios?

Cada empresa tiene un complejo sistema de funcionamiento y si alguien pone un protocolo con requisitos, esos no se adaptan necesariamente a todos. Hay un drama, las microempresas, pequeñas y hasta medianas están ausentes de los protocolos.

Pero también las grandes empresas están con problemas. Por ejemplo, salió el protocolo de comercio electrónico, pero pueden aplicar las empresas que tienen dos tiendas, y se exige que el delivery sea con personal propio.

La ministra de la Producción señaló que estarían dispuestos a evaluar los protocolos. ¿Cree que hay disposición?

Ayer (miércoles) la ministra de la Producción aceptó una reunión extraordinaria de la Confiep con los 22 gremios que involucran. Este domingo concluiría la cuarentena.

Hemos preguntado: ¿qué va a pasar desde el lunes? ¿Se va a permitir la movilización de los trabajadores y consumidores vinculados a las actividades permitidas? ¿Qué pasará con las actividades que no se incluyeron? Pero señaló que no podía adelantar nada, que se estaba evaluando. Notamos la disposición, pero se está acumulando una situación complicada.

¿Se llegó a algún acuerdo particular en dicha reunión?

No. Estamos en una situación dramática y si pensamos que las actividades se van a poder abrir de aquí hasta agosto, es casi como hablar de la “Crónica de una muerte anunciada” de las empresas. Tenemos negocios en locales alquilados y ya llevan tres meses sin poder pagarlo. Es probable que en dos meses más efectivamente se autorice a un pequeño grupo, pero vendrán los problemas. Hay decisiones que se tienen que adoptar, con los límites de salud.

¿Cree que la Fase 1 pudo incluir más actividades?

Sí, como las cinco que quedaron fuera.

¿Qué acciones se pueden considerar para mejorar el reinicio de la Fase 1?

He venido sosteniendo desde el inicio de la comisión: por qué no buscamos una solución territorial. Cinco regiones en el Perú tienen el 85% de los contagios, podríamos liberar a las restantes, con controles, pero también con delegación de confianza en las empresas. No es que uno diga que funcione una u otra actividad, sino que se movilice la economía como el engranaje de un motor.

De las cinco regiones con el mayor impacto, Lima representa más del 70%, y dentro, cinco distritos tienen el 50% de la infección. Se puede evaluar que algunos reinicien y otros no, promoviendo que las empresas puedan facilitar el transporte para los trabajadores.

¿Qué otras medidas se pudieron optar?

Está el tema de la formalidad e informalidad. La Sunat tiene registrada a las empresas que cumplen con las normas tributarias, laborales. Entonces, van a cumplir con los protocolos sanitarios, pero permítanles trabajar. Sí se sabe quiénes son porque la Sunat las tiene. Y con la informalidad se puede ir resolviendo el tema con la condición de que cumplan con el protocolo.

¿Cuándo prenderían las máquinas realmente?

El decreto supremo ya está vigente. Pero para operar, las empresas tienen que contar con un protocolo sanitario autorizado, un permiso del ministerio, normas de la Sunafil. En eso están las empresas.

Con las dificultades de la Fase 1, ¿qué tan probable es que se abra la Fase 2 en junio?

No sé si las empresas podrán sostenerse hasta esas fechas, estamos hablando de riesgo de desbordes sociales. Hay empresas que no llegan a junio, julio o agosto, como dice el plan. Son fechas lejanas que no alcanzan. No se puede vivir 5 meses sin vender, pero lleno de obligaciones.

- Restaurantes podrán registrarse para delivery desde hoy -

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, señaló que desde hoy los restaurantes podrán inscribirse en la plataforma Sicovid-19, tras cumplir los protocolos establecidos (delivery o recojo).

“Esperamos para el día de mañana (hoy) tener publicado el protocolo y criterios de focalización (de restaurantes). Con esto a partir del viernes podrían estar inscribiéndose en la plataforma”, señaló en Latina.

En otro momento, reiteró que el Ministerio de Salud (Minsa) está en una evaluación para hacer algunos ajustes a los protocolos para que sean mecanismos progresivos que puedan cumplirse. “Quizá en los próximos días vamos a ver algunas adecuaciones”, remarcó.

Comercio electrónico

Sobre el comercio electrónico, la ministra aclaró que los lineamientos permitirán que 248 empresas empiecen, de las cuales 77 son pequeñas, 23 medianas y 140 grandes; descartando que solo se estarían enfocando en la gran empresa.

EL DATO