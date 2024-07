Luego de que la presidenta Dina Boluarte anunciara la intención del Gobierno de crear un Ministerio de Infraestructura en Fiestas Patrias, varios de sus ministros han dado su opinión sobre la propuesta. Ahora, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, manifestó que si Perú cuenta con una cartera como la propuesta, será más sencillo combatir la pobreza.

“El Ministerio de Infraestructura estoy seguro que beneficiaría a toda la política social. Una buena infraestructura te da mayor trabajo, esa es la única forma de vencer a la pobreza rural y urbana. No hay otra forma en el mundo”, dijo en declaraciones a RPP.

Demartini también explicó que la idea del Ejecutivo es contar con un ministerio especializado que agilice los procesos de infraestructura a través de “diversas tipologías”, entendido como las diversas ramas que abordará con las dependencias que absorba, como salud, educación, carreteras y demás.

En ese sentido también remarcó que centralizar la construcción de gran infraestructura en un solo sector haría más sencilla la fiscalización del mismo.

“Es la mejor manera de fiscalizar. En lugar de que se fiscalicen 8 o 10 ministerios, que todos tienen infraestructura, es fiscalizar uno para que los procesos sean únicos, que los expedientes técnicos tenga un solo objetivo y procedimiento, para que las reglas de juego sean claras”, señaló.

A pesar de que se difundió, a través de una versión del proyecto de ley de creación de este ministerio, que el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), programa nacional del Midis, sería absorbido por el Ministerio de Infraestructura, Demartini lo descartó.

“De manera determinante no pasará al Ministerio de Infraestructura. Tiene otra mirada en temas de desarrollo. Es el brazo para proyectos de infraestructura social, como caminos vecinales, canales de regadío, muros de contención. Eso lo hace Foncodes con la población porque trabajan con núcleos ejecutores y mueven su economía. Eso va a seguir en el Midis. De todas maneras”, sostuvo.

El titular del Midis también aseguró tener optimismo respecto al desempeño de la economía en junio y de cara al cierre del 2024. “La economía se está reactivando, como vemos todos, hemos crecido más de 5% en los últimos dos meses. Estoy seguro que junio no va a ser diferente. Soy optimista que este año no lo cerraremos con 3% si no con 4% de crecimiento del PBI”, refirió.

Respecto a otra medida anunciada por la presidenta, una fusión de ministerios, Demartini dijo que responde a que “los procesos son importantes”, pero que el anuncio oficial sobre cuáles serán las carteras que se complementarán, lo hará la misma presidenta junto al premier, Gustavo Adrianzén.

