La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, informó que se adoptarán medidas y actividades en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para atender a los pequeños productores y ganaderos afectados por la severa sequía presentada en la zona sur del país.

“Estamos trabajando en estos momentos con el MEF y la PCM algunas medidas y actividades para poder atender y poner en salvaguarda a los productores de esta sequía, que en estos momentos los viene afectando. Saldrán normas para atender a los agricultores y ganaderos de la zona sur del país”, sostuvo.

En su exposición, la titular del MIDAGRI aseveró que la problemática de la sequía no se presentaba en el país desde hace más de 58 años, pero “si bien ya han comenzado a producirse las lluvias, esto no significa que no haya consecuencias provocadas por este fenómeno natural”, señaló la titular del Midagri.

Adelantó que en su gestión se pondrá énfasis en la dotación de mayor recurso hídrico a los pequeños productores del campo, “donde cerca del 60% de nuestros agricultores se dedican a cultivos que dependen de las lluvias. Por ello, los diversos programas del sector, como PSI, Agro Rural, Sierra Azul y la Dirección Hidráulica van a impulsar la siembra y cosecha de agua, represas, reservorios, canales, entre otros”.

“En este contexto político, debemos tener en claro que somos un gobierno de transición y que vamos a trabajar para dejar una huella en esta gestión”, puntualizó.

LEA MÁS: Si continúan bloqueos habría riesgo de desabastecimiento de productos agrarios en Lima

Urea

Sobre la compra de urea, la ministra reiteró que desde su sector se pone el máximo empeño y se han dictado las instrucciones para “dar solución lo antes posible”, y sacar adelante la cuarta adquisición del fertilizante químico, cuyo proceso fue realizado por la anterior gestión gubernamental.

“Estamos viendo este proceso de compra (de urea), pero todo debe estar enmarcado cumpliendo con la normatividad vigente y dentro de la transparencia”, acotó.

Asimismo, Paredes expresó que en relación a la presencia de la influencia aviar que ataca a las aves silvestres, fue informada de las acciones implementadas de las autoridades del Senasa y el Serfor, así como otras entidades como los Ministerios del Ambiente y Salud, “y consideramos que la situación está prácticamente controlada”.

“Entonces, venimos a trabajar en equipo para atender la problemática de los pequeños productores del campo y vamos a tener buenos resultados, siempre en el ejercicio de una gestión transparente”, expresó la ministra en el marco de una reunión con funcionarios y trabajadores del sector.