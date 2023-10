Las microfinancieras, conformadas por cajas municipales, rurales y financieras, deberán afrontar nuevos retos en caso se suscite un posible escenario de crisis, advirtió la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“La pandemia mostró que esos colchones de capital y liquidez con los que entran las entidades financieras a las crisis fueron realmente útiles”, dijo Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, durante el evento Cumbre de Microfinanzas para América Latina y El Caribe: Reinventando la inclusión financiera (SUMMIC Lima 2023).

Mogrovejo señaló que existe una necesidad de que las microfinancieras estén fortalecidas patrimonialmente, en gobierno corporativo y digitalización.

“En Perú nunca sabemos cuándo acabamos una crisis y cuándo empieza otra. Es importante siempre esa actitud prudente de parte de las entidades en cuanto a sus colchones de patrimonio y liquidez”, aseveró.

El funcionario también consideró como fundamental que las microfinancieras recurran a funcionarios con moral e idoneidad técnica.

“Si tienen gente con conocimientos y experiencia, deberían poder sortear peligros. En el pasado, los problemas se han dado cuando las entidades han puesto gente que no era la apropiada y no tenía conocimientos o no tenía la ética para afrontar las responsabilidades que se terminan desarrollando”, comentó.