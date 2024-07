Por si la situación no fuera ya crítica, un nuevo hecho haría el escenario más adverso para la capital. En los últimos días, se conoció que el servicio del Metropolitano corre el riesgo de suspenderse.

Ayer miércoles se conoció que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y representantes de las concesionarias realizaron dos mesas de trabajo.

Uno de los primeros acuerdos informados es que se buscará realizar “una modificación contractual célere”, además de la elaboración de un “plan de mejoras operacionales que comprenden temas de infraestructura, programación, acciones de fiscalización, intangibilidad del eje concesionado”, entre otros. Sin embargo, de no llegar a acuerdos concretos, las cifras de pérdidas alrededor son millonarias.

Cifras que impactan

Durante todo el 2023, solo el servicio del Metropolitano registró más de 140 millones de viajes. Esto resulta en que cada día más de 200,100 personas harían uso de este servicio, las mismas que se verían afectadas directamente ante su suspensión.

El impacto económico alrededor de este escenario es diverso. Por ejemplo, Gonzalo Manrique, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que un usuario que realiza el tramo desde la Estación Central hasta Matellini (Chorrillos) o Naranjal (Los Olivos) pasaría de demorarse 30 minutos al doble, de manera conservadora (al usar como alternativa un vehículo privado).

Valorizando esta demora y considerando salarios promedios de las personas en la capital, el IPE estimó en exclusiva para Gestión que se tiene una pérdida de productividad de S/300 al mes por persona. Esto es 15% del ingreso mensual promedio o casi un 30% del salario mínimo actual.

En esta línea, se calcula que la pérdida por productividad mensual por la suspensión del Metropolitano ascendería a S/60 millones o S/2 millones cada día.

“Estos son los costos aproximados solo sobre la pérdida de productividad en la capital, pero también aparecen otros como que los más 200,000 usuarios que usan el Metropolitano tendrán que usar otros medios de transporte, gastando más pasajes y contemplando que su movilización implicará mucho más tráfico”, refirió.

Es importante señalar también que estos cálculos se realizan bajo un escenario donde el Metropolitano no logra recuperar el flujo de pasajeros de la prepandemia. En 2019, el Metropolitano registró haber realizado más de 210 millones de viajes.

Con dicha base de usuarios que se registró haber transportado, el costo de la pérdida en productividad ascendería a casi S/88 millones al mes o aproximadamente S/3 millones cada día, un 50% más.

“El problema con el Metropolitano y también con los corredores es que, entre otros, no se cumple con la exclusividad de las vías. No se está luchando contra los colectivos informales desde el Estado. Los cálculos presentados no parten de una recuperación del flujo de viajes en la prepandemia”, añadió Manrique.

De acuerdo con Roberto Vélez, vocero de las concesionarias del Metropolitano, el sistema lograría su autofinanciamiento con alrededor de 700,000 pasajes, pero hoy la cifra apenas supera los 420 mil. Así, según refirió Vélez, los costos están en un 24% encima de los ingresos, lo que “no da lugar a poder continuar con el servicio”.

Según cifras de la ATU al 2019, solo el 7% de viajes diarios en la capital se realizan en un transporte público masivo (abarcando el Metropolitano, el Metro de Lima y los corredores complementarios). Un 41% usa el transporte público convencional.

Más allá del Metropolitano

A nivel Lima Metropolitana y Callao, desde la Asociación Automotriz del Perú (AAP) se proyecta que el costo de únicamente las horas hombre perdida por el tráfico es de S/6,000 millones. Considerando los de la sobre congestión, entre los que está un mayor gasto en combustible y otros, son otros S/5,500 millones.

“El tráfico en Lima y Callao nos termina costando cerca de S/12,000 millones. Esto no considera otros gastos externos como las personas que se enferman por la contaminación, el que asume el Estado para atenderlos, los siniestros, heridos y muertos, ante el uso del transporte informal”, mencionó Alberto Morisaki, gerente de estudios económicos de la AAP.

Aunque el Metropolitano presenta una serie de oportunidades de mejora, Morisaki añadió que es una alternativa que ha generado una más rápida y segura movilización para decenas de miles de personas en la capital.

“Hoy, el Metropolitano es la opción de transporte más significativa del país. Debemos apuntar a ser una ciudad con un sistema con vehículos grandes donde entren más personas en lugar de combis. Con la paralización del Metropolitano, el sector informal es el que gana”, precisó.

De otro lado, información de la ATU a febrero sobre los corredores complementarios, que compiten visiblemente día a día con el transporte informal y no cuentan con un carril exclusivo, revelan bajos niveles en el registro de pasajeros. Por ejemplo, en el caso del corredor azul (Tacna - Garcilazo - Arequipa) se muestra que la cifra está casi 30% por debajo de su nivel prepandemia. Mientras que el corredor morado (Próceres - Abancay - Brasil) está un 43%. Además, desde octubre de 2023, se tiene una tendencia descendente.

En tanto, otras alternativas de transporte público formal, como el Metro de Lima, también dejan cifras importantes de lograr su desarrollo. Desde el IPE también se calcula que la Línea 2 del Metro de Lima, que ya lleva ocho años de retraso y cuyo tramo inicia en Ate y finaliza en el Callao, sería usada por un millón de personas cada día, quienes en promedio se ahorraría más de una hora y media al realizar el trayecto completo.

De esta manera, se estima un ahorro de casi 490 millones de horas al año y, en términos de dinero, más de S/4,800 millones anual.