Antonio Castillo, el gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, indicó a gestion.pe que esta industria creció el año pasado por las operaciones en Quevalleco, en mineras, y por la atención de reparación de maquinarias en el sector agroindustrial.

No obstante, su crecimiento se vio condicionado a la caída de bienes de capital. “Bienes de capital va muy de la mano con la inversión minera”.

En ese sentido, Castillo comentó que están trabajando con el Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para priorizar proyectos de infraestructura paralizados.

“Esperamos que dichos proyectos salgan adelante para que la industria metalmecánica crezca (...) Estimamos que la industria metalmecánica mantendrá un crecimiento de 3% este 2023. Quiero ser cauto respecto a la cifra. Para nosotros, más allá de la minería, el sector construcción dinamiza varias industrias, el metalmetálico, químicos, entre otros. Es un sector que tiene mucha reactivación”, indicó.

En esa línea, Jerek Butrica, vicepresidente de la Asociación de Empresas Privadas Metal Mecánicas del Perú (Aepme), señaló que el estimado de crecimiento que prevén también es de un dígito.

“Creo que este año será de mediano crecimiento, pero crecimiento al fin. No será de los mejores, pero tampoco es negativo. Dependerá mucho de la tranquilidad social que vive el país y la voluntad política para desarrollar los proyectos que se encuentran detenidos por ciertas barreras”, dijo a gestion.pe.

Asimismo, dijo que -además de minería- cuentan con participación en proyectos viales, en la ejecución de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, el puerto de Chancay, entre otros.

“Son sectores donde tiene participación la metalmecánica. Evidentemente la minería sigue siendo la más importante, pero se espera también que el crecimiento provenga de otros sectores. A medida que exista este crecimiento aumentará el empleo; ello, en la medida en que se ejecuten los proyectos que se encuentran en infraestructura en general”, precisó.

Ajuste de la oferta y demanda

En otro momento, Butrica dijo que en el 2022, la contracción en la demanda provocó que algunas empresas, por el exceso de oferta, abandonen la industria metalmecánica.

“El efecto del no desarrollo de proyectos importantes, desde el gobierno del presidente Ollanta Humala hacia adelante, no ha permitido que se mantenga el crecimiento a doble dígito que se tenía y por eso el mercado no pudo sostener la cantidad de oferta de metalmecánica que había en el mercado y se han ido retirando paulatinamente la oferta del mercado”, comentó.

“Sin embargo, esperamos que el mercado se haya terminado de acomodar a la nueva demanda. No se prevé un cierre continuo de empresas, tampoco una creación de las mismas, pero sí de un dígito para las empresas existentes”, indicó.