Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El viernes 16 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas mantienen la atención en las próximas señales de política monetaria estadounidense y en la evolución de los riesgos geopolíticos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del .75% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.347 y se vende a S/ 3.427, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.410 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una tendencia a la baja en los mercados internacionales este viernes 16 de octubre, luego de retroceder desde máximos de 18 meses alcanzados durante la semana.

El comportamiento de la divisa también está condicionado por la incertidumbre en los mercados financieros, especialmente por las preocupaciones sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el endeudamiento de las empresas vinculadas a este sector.

En este escenario, los inversionistas mantienen la atención en las próximas señales de política monetaria estadounidense y en la evolución de los riesgos geopolíticos.

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