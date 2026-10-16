El viernes 16 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas mantienen la atención en las próximas señales de política monetaria estadounidense y en la evolución de los riesgos geopolíticos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.418. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.423 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del .75% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.347 y se vende a S/ 3.427, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.410 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una tendencia a la baja en los mercados internacionales este viernes 16 de octubre, luego de retroceder desde máximos de 18 meses alcanzados durante la semana.

La moneda pierde impulso ante la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la moderación de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) eleve sus tasas de interés en su próxima reunión.

El comportamiento de la divisa también está condicionado por la incertidumbre en los mercados financieros, especialmente por las preocupaciones sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el endeudamiento de las empresas vinculadas a este sector. Aunque los recientes datos de inflación y consumo en Estados Unidos mostraron presiones persistentes sobre los precios, los comentarios cautelosos de funcionarios de la Fed redujeron las apuestas por un nuevo ajuste monetario en octubre.

En este escenario, los inversionistas mantienen la atención en las próximas señales de política monetaria estadounidense y en la evolución de los riesgos geopolíticos.