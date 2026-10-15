Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El jueves 15 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras la atención de los inversionistas se concentra en los últimos datos de inflación de Estados Unidos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.23% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.357 y se vende a S/ 3.437, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.410 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense opera con fortaleza en los mercados internacionales, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una postura monetaria restrictiva ante las nuevas señales de presión inflacionaria en Estados Unidos.

Tras conocerse las cifras, aumentaron las apuestas a que la Fed podría elevar nuevamente sus tasas de interés, lo que favorece al dólar al elevar el atractivo de los activos denominados en la moneda estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR

Continúa la racha alcista del dólar más larga desde 2025
Dólar caería a S/ 3.20 por récord del cobre, según Bank of América: ¿aconseja vender dólares?
Dólar marca mayor alza en 6 meses por repunte de tasas, ¿se acelerará en octubre?
Dólar se dirige a su mejor mes desde junio ante apuestas de más alzas de la Fed

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.