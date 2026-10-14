El miércoles 14 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día sin variación ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una postura monetaria restrictiva ante las nuevas señales de presión inflacionaria en Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.437. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.437 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.17% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense opera con fortaleza en los mercados internacionales, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una postura monetaria restrictiva ante las nuevas señales de presión inflacionaria en Estados Unidos.

La atención de los inversionistas se concentra en los últimos datos de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor (IPC) registró un incremento de 3.7% interanual en septiembre, mientras que la inflación subyacente avanzó 2.6%, ambos registros por encima de las expectativas del mercado.

Tras conocerse las cifras, aumentaron las apuestas a que la Fed podría elevar nuevamente sus tasas de interés, lo que favorece al dólar al elevar el atractivo de los activos denominados en la moneda estadounidense.