El lunes 19 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un aumento, mientras los mercados esperan que la Fed mantenga sus tasas de interés sin cambios en su próxima reunión de octubre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.442. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.439 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.23% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.358 y se vende a S/ 3.438, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.425 a la compra y S/ 3.445 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una tendencia de relativa estabilidad, con un ligero avance frente a algunas de las principales monedas internacionales, en medio de la incertidumbre política en Europa y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Uno de los factores que favorece al dólar es la preocupación por la situación política y fiscal de Francia, donde las recientes protestas y el aumento de las primas de riesgo han presionado a los mercados europeos.

Sin embargo, el desempeño de la moneda estadounidense también está condicionado por las perspectivas de la política monetaria. Los mercados esperan que la Fed mantenga sus tasas de interés sin cambios en su próxima reunión de octubre, mientras evalúan los riesgos inflacionarios y la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Asimismo, las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial continúan generando cautela en los mercados financieros. Estos factores podrían provocar nuevas fluctuaciones del dólar durante la semana.