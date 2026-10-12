El lunes 12 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras la atención del mercado se concentra ahora en la publicación de los datos de inflación estadounidense previstos para el miércoles, que podrían influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.439 Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.446 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.44% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.357 y se vende a S/ 3.437, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.420 a la compra y S/ 3.445 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense se mantiene cerca de sus niveles más altos en 18 meses en los mercados internacionales, en medio de la incertidumbre geopolítica y la expectativa por nuevos datos de inflación en Estados Unidos.

Uno de los factores que sostiene la demanda de la moneda estadounidense es la búsqueda de activos considerados refugio ante el aumento de las tensiones en Medio Oriente. Los ataques contra Arabia Saudita y la volatilidad de los precios del petróleo han elevado la cautela entre los inversionistas. A ello se suman las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales de Francia, que han presionado al euro frente al dólar.

La atención del mercado se concentra ahora en la publicación de los datos de inflación estadounidense previstos para el miércoles, que podrían influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés. Las cifras serán relevantes para determinar si las presiones inflacionarias justifican mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. En este escenario, la evolución de los precios de la energía, los indicadores económicos y las tensiones internacionales continuará marcando el rumbo del dólar en las próximas sesiones.