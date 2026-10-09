El viernes 9 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras la atención de los mercados estará puesta en los nuevos indicadores económicos de Estados Unidos y en las señales que emita la Reserva Federal sobre su política monetaria.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.457. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.445 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.41% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.358 y se vende a S/ 3.438, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.420 a la compra y S/ 3.450 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El comportamiento del dólar en el mercado internacional depende principalmente de las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), la evolución de la inflación, el desempeño de la economía estadounidense y la demanda de activos considerados seguros.

Este viernes 9 de octubre, el dólar muestra estabilidad tras las recientes subidas, mientras los inversionistas evalúan la evolución de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las perspectivas de las tasas de interés.

De cara a las próximas sesiones, la atención de los mercados estará puesta en los nuevos indicadores económicos de Estados Unidos y en las señales que emita la Reserva Federal sobre su política monetaria. Aunque el dólar ha encontrado respaldo en las expectativas de tasas de interés elevadas y en la búsqueda de activos seguros, los movimientos de los precios de la energía y los riesgos geopolíticos podrían seguir generando volatilidad en el mercado cambiario.