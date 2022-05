El precio del dólar en Perú cerró al alza el miércoles, después de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) eleve su tasa de interés de referencia a 5%, un máximo de 13 años.

El tipo de cambio terminó en S/ 3.773 por dólar, una apreciación de 0.21% frente al cierre del lunes en S/ 3.765, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 5.46% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

“En el mercado se negoció US$ 275 millones a un precio promedio de 3.7711. La demanda provino por los corporativos y no residentes, mientras que la oferta provino de las AFP’s. Hoy no hubo intervención del BCRP”, señala Allison Pérez, trader de divisas de Renta4.

A nivel local, sigue la paralización de la minera las Bambas, lo que puede afectar el vinculo laboral de al menos 3,000 trabajadores. Por otro lado, a nivel global, el dólar se fortalece debido a que esta volviendo la confianza en los mercados financieros. Asimismo, ha incrementado las ventas minoristas a pesar de la inflación y de la posible recesión que puede tener la economía mundial.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.755 y se vende a S/ 3.785, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, las monedas y bolsas de valores de América Latina registraban un comportamiento dispar el miércoles, mientras los mercados aún digerían declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, con relación a los próximos movimientos de la entidad para hacer frente al avance de la inflación.

Según la agencia Reuters, el rebote de las acciones mundiales se agotaba el miércoles, ya que la preocupación por las perspectivas de crecimiento económico y la aceleración de la inflación afectaban a la confianza, con los analistas atentos a cuánto subirán las tasas de interés.

La mayoría de las acciones europeas retrocedía y los futuros de Wall Street apuntaban a una apertura a la baja .

