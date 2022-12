Respondiendo a preguntas el viernes en una de sus últimas apariciones públicas antes de retirarse el próximo mes, Evans dijo que moderar el ritmo de endurecimiento era importante para evitar hacer demasiado después de una serie de grandes alzas de tasas.

“Probablemente vamos a tener una tasa máxima de la tasa de fondos ligeramente alta, aunque probablemente reduzcamos el ritmo de los aumentos”, dijo a una audiencia en un evento organizado por el Centro Kaufman para Estudios de Política Financiera en la Universidad de Loyola en Chicago. Afirmó que es probable que los responsables de política monetaria reduzcan el ritmo a 50 puntos básicos, después de haber elevado las tasas en 75 puntos básicos en cuatro reuniones consecutivas.

Los comentarios de Evans son los últimos de un banco central estadounidense, incluido el presidente Jerome Powell a principios de esta semana, que sugieren un aumento de medio punto cuando se reúnan el 13 y 14 de diciembre.

Eso es también lo que esperan los inversionistas, que también ven que las tasas se situarán en torno al 5% el próximo año. En septiembre, los funcionarios proyectaron que las tasas llegarían al 4.6% en el 2023, desde un rango objetivo actual del 3.75% al 4%, según su previsión media. Esas proyecciones se actualizarán en la reunión de diciembre.

“La inflación está al rojo vivo, no hay duda de ello”, dijo Evans. “Estamos en camino de conseguir que las condiciones financieras se sitúen en un nivel adecuadamente restrictivo para volver a situar la inflación en nuestro objetivo de inflación del 2%”.

Los datos publicados por el Departamento del Trabajo el viernes mostraron que los empleadores estadounidenses añadieron más puestos de trabajo de lo previsto en noviembre y que los salarios experimentaron el mayor aumento en casi un año, lo que apunta a la persistencia de las presiones inflacionistas.

En declaraciones separadas, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que “todo el mundo odia la inflación” pero que el banco central la controlará. La Reserva Federal se ha comprometido a llevar a cabo esta tarea y a devolver la inflación a nuestro objetivo”.

“Cuando me levanto y me miro al espejo me digo: Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?”, comentó en la Cumbre Económica de Virginia 2022 y en el Foro de Comercio Internacional de Richmond.