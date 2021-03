A raíz de la pandemia, la gente pasa más tiempo en casa y, por tanto, ha incrementado la demanda por equiparla con tecnología. “Antes, de cada diez proyectos diseñados, solo tres se ejecutaban. Ahora en pandemia hemos duplicado la cifra de ejecución. De diez proyectos cotizados, seis se concretan”, asegura Óscar Barrena, CEO de Smart House Perú.

En el país, la mayoría opta por automatizar el control de la iluminación, de las cortinas, del sonido y del aire acondicionado. Las puertas, en cambio, tienen menor demandada. El control de luces, cortinas, parlantes o puertas puede hacerse desde una botonera inteligente, desde una app en la tablet o celular o a través de un comando de voz.

En los segmentos más altos, se están implementando también sistemas de home theater con pantallas de 120 pulgadas. “Antes hacíamos cinco o seis cines por año. Ahora, solo en pandemia, hemos hecho unos 15”, revela Barrena.

Los precios

La industria de casas inteligentes en el Perú mueve entre S/ 12 millones y S/ 14 millones. “Este año el rubro de tecnología para residencias tranquilamente va a llegar a los S/ 20 millones”, afirma Barrena.

La automatización en un departamento de, en promedio, 200 metros cuadrados, varía entre los US$ 6.000 y US$ 20.000. En casas grandes, de unos 2.000 metros cuadros, la inversión fluctúa entre los US$ 20.000 y US$ 100.000. “Depende de cómo el cliente quiera equipar su casa”, señala el ejecutivo.

Barrena indica que en el Perú hay mucho poder adquisitivo y mucha demanda por tecnología. Sin embargo, Barrena dice que la industria de casas inteligentes aún no es muy conocida. Solo hay tres empresas que hacen proyectos de automatización en el mercado peruano.