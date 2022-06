No se pueden encontrar muchos aspectos positivos en la caída de las criptomonedas. La gente ha perdido dinero, a menudo aquellos que menos podían permitírselo. Pero una víctima bienvenida es el ejército de influencers de las redes sociales con ojos láser, promotores tóxicos en lo que seguramente debe clasificarse como una de las manías de publicidad indirecta más atroces en la historia financiera. Lo que viene a continuación debería ser un enfoque más saludable en la protección del consumidor en una era de inversión digital.

El identificador simple de un par de ojos láser, una insignia de optimismo de que bitcóin se dirigía a US$ 100,000 y más, en su punto máximo adornaba los avatares de congresistas, multimillonarios, estrellas del deporte y, por supuesto, hordas de cripto entusiastas comunes y corrientes.

Los láseres no brillan tan intensamente después de la última caída en el mundo de las criptomonedas, y algunos se apagaron por completo, supuestamente en un esfuerzo por controlar los daños a la reputación.

Los gemelos Winklevoss ahora están ocupados promocionando su próximo acto como músicos en una banda de covers llamada Mars Junction; Elon Musk insiste en que nunca le dijo a nadie que comprara. Y celebridades que alguna vez hicieron alarde de sus fichas no fungibles ahora las han eliminado.

Los cambios reales vendrán más abajo en la cadena alimenticia especulativa, a medida que se agote el combustible para las narrativas económicas virales que promueven el comercio de criptomonedas entre consumidores jóvenes e impresionables ansiosos por enriquecerse más rápido que el resto de la sociedad.

El modelo de negocio de los influencers es aceptar dólares reales a cambio de promocionar efectivo virtual. En un momento, a los YouTubers se les ofrecía US$ 30,000 para promover inversiones vinculadas a a las criptomonedas. Pero esos dólares se agotan a medida que disminuye el comercio en las bolsas y desaparece la financiación inicial. Incluso Coinbase Global Inc., con una capitalización de mercado de más de US$ 12,000 millones, ha reducido drásticamente las tarifas de marketing de afiliados, según Business Insider. A los influencers que hace solo unos meses ganaban US$40 por cada nuevo registro en la plataforma, ahora se le ofrece US$ 2 o US$ 3.

Celebridades como Matt Damon y Larry David merecen ser criticados por promocionar anuncios, pero al menos sus afiliaciones eran claras. No todas las personalidades de las redes sociales son estafadores. Pero aquellos con vínculos menos transparentes con los productos que estaban promocionando, como el YouTuber Logan Paul, que promocionó a sus 23 millones de seguidores el colapsado token Dink Doink, un proyecto que, según le dijo al New York Times en mayo, salió “absurdamente mal”, están erosionando claramente la confianza de los seguidores en general.

Y a medida que la ignorancia obvia de algunos cómplices de las criptomonedas se filtra a sus fanáticos, quienes seguramente se cansarán de las constantes afirmaciones de que las criptomonedas son una “cobertura contra la inflación” cuando son todo lo contrario, es probable que nás intervención regulatoria junto con medidas enérgicas voluntarias por parte de TikTok y otras plataformas de redes sociales no estén tan lejos. Las cuentas de algunas estrellas de reality shows han sido cerradas, con Snapchat suspendiendo a Jazz y Laurent Correia el año pasado.

No se trata de censura, sino de transparencia. Jackson Palmer, cocreador de dogecóin, tiene un término general para describir nuestro mundo: Griftonomics. Aplicarlo a las criptomonedas, dice, revela una red de “influencers comprados”. Un estudio del regulador de mercados financieros holandés de 150 personas influyentes que alcanzan a más de 1 millón de seguidores descubrió que solo una pequeña fracción, alrededor del 1%, no ganaba dinero con proyectos afiliados, muchos de los cuales no fueron revelados.

Las autoridades obviamente tienen un papel que desempeñar en la limpieza de los peores excesos. Los supervisores de publicidad en el Reino Unido y Francia han hecho un trabajo decente para detener las campañas publicitarias engañosas. Tanto Kim Kardashian como Floyd Mayweather fueron demandados en enero, acusados de promocionar una moneda digital llamada EthereumMax a inversionistas.

Mayweather ya había sido multado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en el 2018 por promocionar monedas sin revelar un interés financiero, mientras que el año pasado Kardashian fue amonestada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido por usar su base de seguidores para promocionar “un token digital especulativo creado un mes antes por desarrolladores desconocidos”.

Pero también existe una necesidad urgente de más alfabetización financiera y digital. Los jóvenes cargan con deudas a una edad cada vez más temprana y sienten la presión de manera aguda. También existe la sensación de que la riqueza se acumula a través de la suerte (nacer en la generación correcta o en la familia correcta, o respaldar el token correcto) y no debido al mérito. Eso ayuda a explicar por qué los préstamos del tipo compre ahora pague después han prosperado entre aquellos que luchan por pagarlos, y por qué un alto porcentaje de personas sigue y escucha a personas influyentes.

Hay un papel aquí para padres y educadores, y tal vez incluso aplicaciones específicas con medidas de seguridad para permitir gastos experimentales con pequeñas cantidades de efectivo. Y también debería ser posible para los reguladores combatir el fuego con fuego: las narrativas económicas engañosas sobre las coberturas de inflación podrían ser contrarrestadas por personas influyentes calificadas, al igual que con otras formas de desinformación.

Pero por ahora, las personas con ojos láser en sus fotos de perfil, sin darse cuenta, han puesto una advertencia de salud obvia en su contenido. Si ve esos dos puntos rojos, manténgase alejado.