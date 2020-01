El precio del rodio, un metal extremadamente raro utilizado en la industria automotriz, mantiene la subida iniciada hace ya varios años, aumentando un 32% en lo que va de año y registrando su máximo desde 2008, informó Bloomberg.

¿En qué se usa el rodio? Este metal que es usado en la construcción de catalizadores de autos se ha encarecido en 225% en un año y su precio se ha multiplicado por 12 en los últimos cuatro años, superando el de las principales materias primas debido a la creciente demanda del sector automotriz y al endurecimiento de las normas de emisión para los automóviles.

De este modo, el precio de este metal alcanzó los US$ 8,00 por onza el viernes pasado, según la empresa química Johnson Matthey y algunos expertos no descartan que pueda llegar a los US$ 10,000, una cifra que ya se registró en 2008.

¿A qué se debe el alza en el precio de este metal? “La mayor causa alcista para principios de enero fue la demanda física en Asia, probablemente también relacionada con los automóviles. Las compras alentaron más compras y el efecto fue masivo en el mercado no regulado, causando una dinámica de precios vista probablemente solo en una década”, comentó Andreas Daniel, corredor de la refinería Heraeus Holding.

Una de las particularidades de este metal es que invertir en rodio es más difícil que hacerlo en otros metales precisos porque no se vende en las bolsas.

El mercado de rodio es considerado como limitado y la mayoría de los negocios se efectúan entre los suministradores y usuarios industriales.