Estrategas de JPMorgan Chase & Co. a Wells Fargo & Co. advierten que los mejores días ahora pueden haber terminado para las acciones que parecen baratas, a medida que los inversionistas venden las acciones de productores de petróleo y bancos con la convicción de que la inflación ha alcanzado su punto máximo.

Dado que los operadores están apostando a que una desaceleración económica enfriará las presiones históricas de los precios, el comercio de valor a largo y corto plazo ha caído un 13% desde el punto máximo en los rendimientos de los bonos observado a mediados de junio.

Al mismo tiempo, las empresas promocionadas por su potencial superior al promedio de expandir las ganancias, conocidas como acciones de crecimiento, superaron en julio a sus contrapartes de valor por el margen más amplio en 22 años, según muestran los índices MSCI, tras una recuperación de las grandes tecnológicas, desde Apple Inc. a Amazon.com Inc.

Y por primera vez en dos años, la mayoría de los inversionistas que participaron en una encuesta realizada por Bank of America Corp. realizada previamente en agosto dijo que las acciones de valor quedarán por detrás de las de crecimiento en el futuro, solo unos meses después de que las primeras observaran su mejor rendimiento en más de una década.

“Las tendencias macro son muy favorables a largo plazo para el estilo de crecimiento”, dijo Christopher Harvey, director de estrategia de acciones de Wells Fargo en una entrevista. “Las acciones de valor generalmente se desempeñan mejor al salir de una recesión y entrar en una recuperación debido a su balance y apalancamiento operativo”.

Todo este escepticismo es todo un cambio para una de las operaciones más activas en Wall Street en los mercados posteriores a la pandemia, y desafía una gran cantidad de investigaciones cuantitativas que dicen que el vínculo entre las tasas y las acciones de valor está lejos de ser consistente históricamente.

Por ahora, lideran los escépticos. En julio, salieron US$ 3,300 millones de los fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos que rastrean acciones de valor, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence. Mientras tanto, los fondos de crecimiento han agregado US$ 5,400 millones en agosto, luego de una recaudación de US$ 3,800 millones el mes pasado.

“¿Debería uno volver al estilo de valor? Todavía no”, escribieron esta semana los estrategas de JPMorgan dirigidos por Mislav Matejka. “La clave es la dirección de los rendimientos largos”.

La sabiduría convencional sostiene que acciones de valor —como Exxon Mobil Corp. y Berkshire Hathaway Inc.— tienden a ser más cíclicas y ofrecen flujos de efectivo a corto plazo, mientras que las acciones de crecimiento —como las tecnológicas— son apreciadas por sus perspectivas a largo plazo.

Las acciones de crecimiento se consideran las principales beneficiarias de la caída de los rendimientos de los bonos porque sus valoraciones y flujos de efectivo esperados están muy influenciados por los cambios en las tasas de interés.

Pero a pesar del endurecimiento monetario estadounidense más rápido desde la década de 1980, los rendimientos de los bonos han caído desde sus máximos, lo que provocó una rotación de acciones baratas.