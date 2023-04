Los nuevos e inesperados recortes de los objetivos de producción de la OPEP+ podrían empujar el precio del petróleo a 100 dólares por barril, preparando el escenario para otro enfrentamiento con Occidente, que lidia con unas tasas de interés más altas, dijeron el lunes analistas y operadores.

La decisión es una señal de unidad en el seno de la OPEP+ pese a las presiones de Washington sobre sus aliados del Golfo para que debiliten sus vínculos con Moscú, al tiempo que socava los esfuerzos de Occidente por limitar los ingresos petroleros de Rusia.

Los precios del petróleo subieron más de un 6% el lunes, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, anunciaron el domingo nuevos recortes de producción de unos 1.16 millones de barriles diarios (bpd) desde mayo hasta el resto del año.

Las promesas elevarán el volumen total de recortes del grupo conocido como OPEP+ a 3.66 millones de bpd, según cálculos de Reuters, lo que equivale al 3.7% de la demanda mundial.

Se esperaba que la OPEP+ mantuviera estable su producción este año, tras haber recortado ya 2 millones de bpd en noviembre de 2022.

Arabia Saudita dijo que su recorte voluntario de la producción era una medida de precaución destinada a apoyar la estabilidad del mercado.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak , dijo que la interferencia con la dinámica del mercado era una de las razones detrás de los recortes.

La Agencia Internacional de la Energía señaló que los recortes corren el riesgo de exacerbar un mercado tenso y hacer subir los precios del petróleo en medio de presiones inflacionarias.

“Los nuevos recortes apuntalan que el grupo OPEP+ está intacto y que Rusia sigue siendo parte integrante e importante del grupo”, dijo Bjarne Schieldrop , analista de SEB.

Rystad Energy cree que los recortes aumentarán la tensión en el mercado del petróleo y elevarán los precios por encima de los 100 dólares el barril durante el resto del año, lo que podría llevar al Brent hasta los US$ 110 este verano boreal.

UBS también espera que el Brent alcance los US$ 100 en junio, mientras que Goldman Sachs elevó su previsión para diciembre en US$ 5, a US$ 95.

Goldman dijo que las liberaciones de reservas estratégicas de petróleo (SPR) en Estados Unidos y en Francia, debido a las huelgas en curso, así como la negativa de Washington a reponer su SPR en 2023, pueden haber provocado la acción de la OPEP+.

El aumento de los precios probablemente supondrá más ingresos para que Moscú financie su costosa guerra en Ucrania, lo que alterará aún más las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos, según Schieldrop .

Aunque el encarecimiento del petróleo supondrá una mala noticia para el Banco Central Europeo en su intento de reducir la inflación, es poco probable que altere fundamentalmente las perspectivas de política monetaria por ahora.

Fuente: Reuters