17 de setiembre del 2010. Hace 15 años

AÑO NUEVO SE CELEBRARÍA CON DÓLAR A S/. 2.68

Barclays Bank pronostica una mayor caída del tipo de cambio. Hace un mes, la banca proyectaba S/. 2.70. BCR ha comprado US$ 7,746 millones en el año para frenar caída de billete verde. En las últimas cinco jornadas, el dólar ha cerrado en un nuevo piso: S/. 2.78. Para el próximo año, ya se habla de dólar a S/. 2.55. Las presiones a la reducción del tipo de cambio no se detienen, lo cual obliga a que siga interviniendo el Banco Central de Reserva para evitar una brusca caída. Mientras tanto, los analistas siguen ajustando hacia abajo el dólar.

17 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Clínica Limatambo ingresa al negocio inmobiliario. Desarrolla proyecto de oficinas en San Isidro por US$ 6 millones.

17 de setiembre del 2015. Hace 10 años

NO ES MOMENTO PARA CAMBIARSE DE FONDO DE AFP

Si afiliados migran al fondo menos riesgoso no podrán tomar ganancias cuando se recupere la rentabilidad, advierte SBS. El Congreso convocó al superintendente de Banca, Seguros y AFP, Daniel Schydlowsky, para que explique sobre la caída de los fondosprivados de pensiones. Desde el mes pasado el fondo de pensiones se redujo en S/. 6,427 millones.

17 de setiembre del 2020. Hace 5 años

FIN A INMOVILIZACIÓN DE LOS DOMINGOS Y SE REDUCE TOQUE DE QUEDA

Gobierno flexibiliza restricciones ante descenso de contagios, decesos y hospitalizaciones. Gremio de restaurantes saluda decisión y señala que los domingos representan el 25% de sus ventas. Centros comerciales estiman que nuevas medidas permitirán que recuperen el 15% de sus ingresos.