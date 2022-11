La forma es predecir correctamente las derrotas sorpresivas de las principales naciones de Europa occidental y vender en corto acciones de pequeña capitalización de esos países con anticipación.

Para obtener los mejores resultados, los inversionistas tendrían que esperar hasta la fase eliminatoria del Mundial, que comienza el 3 de diciembre. Hay muchas acciones para elegir, ya que este año juegan Inglaterra, Alemania, Francia, España, Portugal, Bélgica y Holanda.

Existe una gran cantidad de literatura sobre el impacto de los eventos deportivos en el comportamiento: los brasileños sufren más ataques al corazón cuando juega su equipo nacional; los ingresos hospitalarios por infartos cardiacos aumentaron un 25% tras la derrota de Inglaterra ante Argentina por penales en el Mundial de 1998; los suicidios entre jóvenes solteros en Quebec crecen si el equipo local de hockey queda eliminado de la Copa Stanley prematuramente. Del mismo modo, el estado de ánimo afecta el desempeño del mercado.

Los partidos de fútbol perdidos tienen un impacto significativo en los mercados bursátiles, especialmente durante los partidos de la Copa Mundial, según un artículo publicado en el Journal of Finance.

Los retornos mensuales de una pérdida superan el 7% y son más fuertes para las economías de Europa occidental y para las acciones más pequeñas, escribieron los autores. Las empresas más pequeñas tienden a tener un mayor porcentaje de propiedad minorista y local. No hubo un beneficio correspondiente cuando los equipos ganaron.

Las acciones de los equipos de fútbol también reaccionan mucho más a los resultados inesperados, según un artículo publicado en el Journal of Sports Economic. Si bien el estudio analizaba los partidos locales, y no los internacionales, no es difícil suponer que la misma lógica se aplica también a los partidos de Copa Mundial. Tiene sentido que el impacto de una pérdida inesperada supere al de una pérdida esperada.

