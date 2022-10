Los precios del oro subían el lunes, ya que el dólar se debilitó, aunque las ganancias se veían limitadas por los temores de aumentos agresivos de las tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El oro spot subía un 0.2% a US$ 1,662.40 la onza, a las 08:52 GMT. Los futuros de oro de Estados Unidos se mantuvieron estables en US$ 1,672.30.

El dólar caía un 0.3% frente a sus rivales, lo que hizo que los lingotes cotizados en esta divisa fueran menos costosos para los compradores extranjeros.

“La corrección del dólar estadounidense en este momento sin duda le ha dado un poco de impulso al oro. Pero sospecho que las expectativas de nuevas alzas en las tasas están limitando esas ganancias”, dijo Ross Norman, analista independiente.

El viernes, la funcionaria número dos de la Fed agregó su respaldo total al plan de tasas de interés más altas por más tiempo del banco central de Estados Unidos para frenar la inflación.

El mes pasado, la Fed elevó su tasa de política en 75 puntos básicos, su tercer aumento consecutivo de ese tamaño, y señaló que se producirán más aumentos importantes este año.

El oro es muy sensible al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, ya que aumentan el costo de oportunidad de mantenerlo sin rendimiento.

Los precios de los lingotes cayeron más del 8% en el trimestre julio-setiembre, marcando su peor desempeño trimestral desde finales de marzo de 2021.

De cara al futuro, los inversores esperan los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se publican el viernes y una gran cantidad de datos del PMI manufacturero para conocer la salud de la economía mundial.

La plata spot subía un 2.1% a US$ 19.40 la onza. El platino subía un 0.6% a US$ 864.13 la onza y el paladio saltaba un 1.3% a US$ 2,184.91.

Con información de Reuters