Los precios del oro bajaban este viernes ante la fortaleza del dólar, pero el lingote se mantenía por encima del nivel fundamental de soporte técnico de US$1.750 y camino a una pequeña ganancia semanal, ya que la inquietud por el aumento de la inflación y el crecimiento dañaron el interés por el riesgo.

A las 0915 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,753.67 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos restaban 0.2% a US$ 1,754.30.

El dólar se mantenía cerca de su nivel más alto del año, encareciendo el oro en otras monedas.

Pero el lingote sumaba un alza de 0.2% en la semana, ya que un retroceso del dólar el jueves lo ayudó a rebotar alrededor de un 2%.

“Aunque no lo parece (...), el oro ha tenido una semana extraordinariamente fuerte”, considerando los fuertes movimientos del dólar y los rendimientos, los “impulsores negativos normales”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

“Con el aumento de los precios de la energía debido a una crisis en China y Europa que probablemente afectará el crecimiento y las ganancias, habrá un octubre volátil que apoyará al oro”, añadió Hansen.

Aportando un piso al oro, las acciones europeas cayeron luego de un descenso en Wall Street y Asia ante las expectativas de que la inflación de la zona euro podría aumentar, en medio de una desaceleración del crecimiento económico.

La plata subía un 0.1% a US$ 22.22 la onza, el platino subía un 0.2% a US$ 965.11, mientras que el paladio cedía un 0.6% a US$ 1,898.55.