Los precios del cobre caían el jueves, ya que el aumento de las infecciones por coronavirus y los débiles datos económicos de China agudizaban la preocupación por la escasa demanda del mayor consumidor mundial de metales.

La subida del dólar, que encarecía el precio de los metales tasados en el billete verde para los compradores con otras divisas, y los descensos de las bolsas mundiales antes de los datos sobre la inflación en Estados Unidos -previstos para las 13:30 GMT- añadían presión.

A las 11:54 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.9%, a US$ 8,035 la tonelada.

El metal utilizado en la energía y la construcción subió con fuerza la semana pasada por esperanzas de que China aliviara una política de cero COVID que ha ahogado la actividad económica.

Sin embargo, los precios siguen acumulando una baja superior al 25% desde el máximo alcanzado en marzo, debido a la desaceleración del crecimiento en China y en otros países.

“Lo que ha estado frenando la economía china continuará”, dijo Nitesh Shah, analista de WisdomTree, aunque añadió que es poco probable que los precios del cobre caigan mucho más debido al elevado gasto en infraestructuras en todo el mundo.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 1.6%, a US$ 2,283 la tonelada; el zinc caía un 1.5%, a US$ 2,811.50; el níquel restaba un 0.5%, a US$ 24,560; el plomo cedía un 1.9%, a US$ 2,038; y el estaño perdía un 0.7%, a US$ 19,675.

Con información de Reuters