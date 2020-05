El creciente temor a que la pandemia de coronavirus pueda frenar el suministro de mineral de hierro en Brasil podría apuntalar aún más los precios -que ya se encuentran en un máximo de ocho meses- y están retrasando los pronósticos para una caída a los US$ 70.

Citigroup Inc., que a principios de mayo dijo que anticipaba una caída a US$ 70 la tonelada en las próximas semanas, ahora espera un retroceso a ese nivel a finales de este año.

Posibles pérdidas de Brasil mayores a lo previsto, junto con una fuerte demanda de las acerías chinas, harán que el mineral de hierro se mantenga al alza por más tiempo antes de una recuperación de las presiones del suministro marítimo global, dijo la estratega de materias primas del banco, Tracy Liao .

“No me sorprendería ver que los precios alcanzan los US$ 100”, dijo Liao , destacando que las reservas portuarias de China ya son las más bajas desde el 2016. Las medidas de estímulo chinas, entre ellas la emisión de bonos especiales para financiar infraestructura, también apuntará la demanda, señaló. Los precios al contado de referencia cotizaban en US$ 97.15, cerca del nivel más alto desde setiembre.

La resistencia del mineral de hierro ha sorprendido a los inversores, que esperaban que los precios se redujeran debido a una recuperación en los envíos brasileños después de que un accidente con víctimas mortales en una presa redujera la producción el año pasado. Pero el mal tiempo y la situación de Brasil como nuevo epicentro de coronavirus están alimentando nuevamente las preocupaciones sobre el suministro.

“El catalizador adicional al alza para los precios del mineral de hierro es que todavía estamos esperando que lleguen más noticias y titulares” de Brasil, dijo Liao . Citigroup está haciendo un seguimiento de la pandemia de virus, particularmente en los estados del norte del país, donde se extraen volúmenes significativos, aunque el supuesto base del banco es que Vale SA podrá hacer frente al coronavirus a través de medidas de salud relevantes.

Los futuros en Singapur cayeron un 0.7% el viernes a US$ 94.90 la tonelada, aunque han subido un 18% en mayo. Los precios en Dalián registraron pocos cambios y se han apreciado un 18% este mes.

Señales de advertencia

Los precios anticipados por Morgans Financial Ltd. podrían volver a probar los US$ 120 ya que la oferta no puede mantener el nivel de la resistencia de la demanda. Morgan Stanley ha dicho esta semana que si bien el impulso del repunte actual podría continuar hasta junio, los precios se corregirán a la baja y que ello dependerá de cuándo se recupere la oferta de Brasil. También dijo que no espera estímulo de infraestructura para dar a la producción de acero de China un impulso significativo a corto plazo.

Por su parte, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ha destacado que los vientos en contra en la industria del acero presionarán a la baja los precios en los próximos meses y advirtió que el reciente repunte del mineral de hierro cada vez parece más ajustado. “Solo hay tanto que la industria del acero de China pueda hacer mientras el resto del mundo tiene dificultades”, dijeron analistas, entre ellos Daniel Hynes , en un informe el jueves.