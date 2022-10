Los precios del oro caían el viernes y se encaminaban a una segunda caída semanal consecutiva, ya que las perspectivas de subida de las tasas de interés y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense desafiaban el atractivo del lingote como refugio.

A las 10:12 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,625.52 por onza, acumulando un declive del 1.3% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.7% a US$ 1,624.60.

El rendimiento de los bonos a 10 años tocó un nuevo máximo desde junio de 2008, mientras que el índice dólar operaba estable, haciendo que el lingote sea una apuesta menos favorable para los inversores.

“El oro sigue siendo impulsado por el flujo y reflujo de los rendimientos, así como por la fortaleza del dólar”, dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK. “Mientras los rendimientos sigan subiendo, es probable que la dirección del oro siga siendo a la baja y que se rompan los mínimos de setiembre hacia los US$ 1,600”.

El agresivo endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, así como de otros bancos centrales, ha hecho que el metal dorado caiga más de un 11% en lo que va de año, ya que su falta de rendimiento hace que otros activos con intereses sean mucho más atractivos.

Mientras tanto, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, se sumó el jueves a la reciente retórica agresiva de la entidad y afirmó que “vamos a seguir subiendo las tasas durante un tiempo”.

Sin embargo, “la mayoría de los vientos en contra ya están descontados, y esto proporcionará un suelo a los precios del oro en torno a la zona de US$ 1,580 - US$1,620”, dijo Sugandha Sachdeva, de Religare Broking.

En otros metales básicos, la plata al contado caía un 1.4% a US$ 18,.40 la onza; el platino bajaba un 0.8% a US$ 906.50; y el paladio restaba un 1.3% a US$ 2,031.55. Los tres metales se encaminaban hacia ganancias semanales.

Con información de Reuters