Los precios del oro operaban en un rango estrecho el viernes, mientras los inversores se preparaban para el informe de empleo de Estados Unidos, que podría influir en la trayectoria de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal.

Sin embargo, el lingote seguía en camino de lograr su mejor semana desde marzo, ayudado por el retroceso del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

A las 09:04 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,713.20 la onza, acumulando un avance del 3.3% en lo que va de semana. Los futuros del oro en Estados Unidos se mantenían estables en US$ 1,719.80.

“Tenemos las nóminas no agrícolas en Estados Unidos y este será un momento muy importante porque desde hace poco, de alguna manera, las expectativas del mercado han cambiado hacia la suavización del impulso de endurecimiento de las políticas monetarias de la Fed”, dijo Ricardo Evangelista, de ActivTrades.

El reporte de nóminas se publicará a las 12:30 GMT y los economistas prevén que se hayan añadido 250,000 puestos de trabajo el mes pasado.

Las autoridades de la Fed han mantenido una postura agresiva en la lucha contra la elevada inflación y un dato de empleo mejor de lo esperado proporcionaría munición para otra fuerte subida de tasas en la próxima reunión del banco central, dijeron los analistas.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de tasas en Estados Unidos reduce el atractivo del lingote, que no devenga intereses, e impulsa al dólar.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.6% a US$ 20.77 la onza, en camino de su mayor avance semanal desde julio, con un incremento de más del 9%; el platino ganaba un 0.7% a US$ 928.93, dirigiéndose a su mejor semana desde febrero de 2021; y el paladio mejoraba un 0.3% a US$ 2,268.33.

Con información de Reuters