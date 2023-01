El precio del oro retrocedía el jueves desde un máximo de casi siete meses, mientras el dólar se estabilizaba y los inversores cuadraban posiciones a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos, que podrían influir en la subida de tasas de la Reserva Federal.

El oro al contado bajaba un 0.3% a US$ 1,848.59 por onza a las 09:24 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 13 de junio en la sesión anterior. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3% a US$ 1,854.10.

LEA TAMBIÉN: Empleo en minería crece pese a menor producción

Las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los días 13 y 14 de diciembre, publicadas el martes, mostraron que las autoridades siguen centradas en controlar el ritmo de subida de los precios, que amenaza con dispararse más de lo previsto.

El índice del dólar subía un 0.1%, presionando al oro. Un dólar más fuerte encarece el oro para los compradores que poseen otras divisas.

La atención del mercado se centra ahora en el informe nacional de empleo de ADP que se publicará a las 13:15 GMT, seguido del dato de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo estadounidense del viernes.

El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el miércoles que la Fed debería seguir subiendo las tasas en sus próximas reuniones como mínimo hasta que esté segura de que la inflación ha tocado techo.

Aunque los lingotes se consideran una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas de interés tiende a pesar sobre este activo, que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 1.1% a US$ 23.49 la onza, el platino subía un 0.1% a US$ 1,077.62 y el paladio ganaba un 0.4% a US$ 1,795.88.

Con información de Reuters