Los precios del cobre repuntaban el lunes, ya que los operadores cancelaron posiciones cortas por frustración, pero las ganancias eran limitadas por la incertidumbre sobre el crecimiento económico y las elevadas tasas de interés.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1% a US$ 8,115 por tonelada métrica a las 1105 GMT, tras haber cedido un 1.4% y haber tocado un mínimo de dos semanas el viernes.

Los precios del cobre en la LME perdieron fuelle tras alcanzar un máximo de un mes de US$ 8,260 la tonelada la semana pasada.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, el contrato de cobre para diciembre se mantuvo sin cambios en 67,210 yuanes (US$ 9,211.14) la tonelada.

La debilidad de los datos económicos chinos de la semana pasada hizo temer por las perspectivas de la demanda.

Los inversores seguirán de cerca una serie de datos económicos de China que se publicarán esta semana, como la producción industrial, la inversión urbana y las ventas minoristas de octubre.

Los operadores también estaban a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos, que se espera que ofrezcan más pistas sobre las perspectivas de tasas de la Reserva Federal después de los comentarios de línea dura del presidente Jerome Powell la semana pasada.

Unas tasas de interés más altas suelen frenar el crecimiento económico, lo que a su vez lastra la demanda de metales.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.2% a US$ 2,219 la tonelada, el estaño ganaba un 1.4% a US$ 24,955, el níquel cedía un 1% a US$ 17,080 dólares, el zinc caía un 0.7% a US$ 2,543 y el plomo bajaba un 0.1% a US$ 2,177.