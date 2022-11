El cobre se recuperaba el martes después de cuatro sesiones de pérdidas gracias al debilitamiento del dólar, pero el aumento de los casos de COVID-19 en China, principal consumidor de metales, limitaba las subidas.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1.9%, a US$ 8,033 la tonelada, a las 10:35 GMT. Ha retrocedido un 7% desde que tocó un máximo de cinco meses el 14 de noviembre.

El índice dólar bajaba desde un máximo de más de una semana frente a sus rivales, lo que hace que los metales que cotizan en el billete verde sean menos caros para los compradores que tienen otras divisas.

La corrección a la baja del cobre en los últimos días había sido impulsada en gran medida por las preocupaciones sobre posibles confinamientos relacionados con la pandemia en China, que frenarían la demanda de metales, lo que obligó a los inversores alcistas a recortar sus posiciones, dijo Ole Hansen, jefe de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

La capital china, Pekín, cerró parques y museos el martes e impuso nuevos requisitos de prueba para entrar en lugares públicos como centros comerciales y hoteles, a medida que aumentaban los casos de COVID-19.

El contrato de cobre para diciembre en la Bolsa de Futuros de Shanghai terminó la jornada con un descenso del 1.1%, a 64,410 yuanes (US$ 8,996.06) la tonelada.

BHP dijo el lunes que llegó a un acuerdo con un sindicato de trabajadores para evitar una huelga prevista en la mina chilena Escondida, la mayor mina de cobre del mundo.

Entre otros metales industriales, el aluminio de la LME subía un 1.7% a US$ 2,420.50 la tonelada, el níquel trepaba un 2.1% a US$ 25,500, el zinc ganaba un 0.8% a US$ 2,930, el plomo sumaba un 0.9% a US$ 2,119.50 y el estaño avanzaba un 1.1% a US$ 21,400.

Con información de Reuters.