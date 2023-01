Los precios del cobre detenían su repunte el viernes, pero se encaminaban a una ganancia semanal del 6% con la esperanza de que un dólar más débil y el desmantelamiento de las restricciones por el COVID-19 en China impulsarán la demanda.

Otros metales industriales también se dirigían a alzas semanales, con el aluminio, el zinc y el estaño subiendo entre un 9% y un 14% desde el viernes pasado.

El cobre de referencia caía un 0.3% a US$ 9,157 la tonelada a las 11:50 GMT, tras tocar un máximo de siete meses del jueves de US$ 9,240.

La política de cero COVID de China sofocó la demanda de metales del mayor consumidor del mundo. Sin embargo, el abandono de dichas medidas ha provocado una ola de contagios de COVID-19 que probablemente se prolongará de dos a tres meses.

“(Pero) la mayoría de los inversionistas están viendo a través de esa turbulencia el potencial de que la demanda china de cobre aumente notablemente”, dijo Nitesh Shah, analista de WisdomTree. “Más de US$ 10,000 (una tonelada) debería estar fácilmente al alcance”, mencionó y agregó que es probable que la oferta de cobre siga siendo escasa este año.

Se proyecta que el consumo de cobre de China en 2023 aumente un 4.4% a 14.8 millones de toneladas, indicó Fitch Solutions Country Risk and Industry Research.

Sin embargo, la demanda a corto plazo sigue siendo débil, con las existencias de cobre, aluminio, zinc y plomo en los almacenes de la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentando considerablemente en la semana hasta el viernes.

Mientras, el dólar caía a su nivel más bajo desde junio después de que una desaceleración en la inflación de Estados Unidos reforzó las expectativas de que las alzas de tasas por parte de la Reserva Federal terminarán pronto.

El dólar más débil hace que los metales cotizados en dólares sean más baratos para los compradores con otras monedas.

El zinc de referencia subía un 1.9% a US$ 3,298 la tonelada, ya que las existencias en los almacenes registrados en la LME cayeron a 20,975 toneladas, el menor nivel registrado y por debajo de las casi 300,000 toneladas a principios de 2022. .

El estaño escalaba un 5.3% a 28,865 dólares, después de que una importante mina en Perú suspendiera sus operaciones.

Mientras, el aluminio se mantenía sin cambios en US$ 2,548.50 por tonelada, el níquel ganaba un 2.8% a US$ 27,775, y el plomo bajaba un 0.2% a US$ 2,194 dólares.

Con información de Reuters