Los precios del cobre caían el lunes, ya que el mercado se centraba en el deterioro de la demanda en China, principal consumidor, el aumento de la oferta y el incremento de las existencias en los almacenes autorizados por la LME.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) bajaba un 1.1% a US$ 8,157 la tonelada, a las 10:06 GMT.

Los precios del metal utilizado en los sectores de la energía y la construcción cayeron por debajo de la media móvil de 200 días el 11 de mayo y desde entonces han cotizado con pocas variaciones.

“Mayo es un mes estacionalmente lento para la demanda de metales industriales. La demanda de cobre parece débil, los pedidos de las plantas de alambrón son escasos”, dijo Dan Smith, jefe de análisis de Amalgamated Metal Trading. “También estamos viendo un repunte de los suministros”.

La china CMOC llegó recientemente a un acuerdo sobre derechos con la minera estatal de la República Democrática del Congo, allanando el camino para que se reanuden las exportaciones de cobre.

La producción de cobre en Perú se disparó en marzo, al reanudarse las operaciones de las grandes minas tras los paros provocados por las protestas sociales.

Las existencias de cobre en los almacenes de la LME han aumentado un 80% desde mediados de abril, hasta 92,250 toneladas. Esto ha aliviado la preocupación por la oferta en el mercado de la LME y ha ampliado el descuento del contrato al contado sobre el cobre a tres meses hasta unos US$ 50 la tonelada.

Los precios de los metales industriales también se están viendo influidos por las negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense. A los inversores les preocupa la posibilidad de que el Gobierno federal estadounidense se retrase en el pago de su deuda, lo que podría desencadenar un impago y desatar el caos en los mercados financieros.

Zinc

Por otra parte, el zinc retrocedía a mínimos de dos años y medio, US$ 2,426 la tonelada. Los precios de este metal, utilizado para galvanizar el acero de construcción, han caído un 30% en los últimos cuatro meses.

Las ventas se debían al descenso de la actividad en China, donde las nuevas construcciones, medidas por superficie construida, cayeron un 21.2% interanual en el periodo enero-abril, tras haber disminuido un 19,2% en los tres primeros meses.

El zinc a tres meses bajaba un 1%, a US$ 2,454 la tonelada.

En otros metales, el aluminio retrocedía un 1.1% a US$ 2,259, el plomo subía un 0.1% a US$ 2,095, el estaño perdía un 1.5% a US$ 25,065 y el níquel ganaba un 1.1% a US$ 21,525.

Con información de Reuters

