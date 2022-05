Los precios del cobre caían el martes, presionados por el temor a la desaceleración del crecimiento económico mundial, que también presionaba a las acciones y al petróleo, aunque la debilidad del dólar contribuía a limitar las pérdidas.

A las 1127 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1.08%, a US$ 9,448 la tonelada.

Los precios alcanzaron un mínimo de siete meses, a US$ 8,938, el 12 de mayo, pero se recuperaron luego de que el dólar se debilitó desde máximos de 20 años, abaratando los metales para los compradores con otras divisas.

“Los bancos centrales están manteniendo su postura agresiva para tratar de acabar con la inflación, pero acabar con la inflación también acabará con la economía”, dijo Nitesh Shah, analista de WisdomTree, prediciendo una mayor presión sobre los precios en los próximos meses.

Sin embargo, coincidió con muchos otros analistas que afirman que las perspectivas a largo plazo para el cobre siguen siendo sólidas debido a la escasa inversión en nuevas minas y a la demanda generada por la transición energética verde.

El cobre, muy utilizado en los sectores de la energía y la construcción, tocó un máximo histórico de US$ 10,845 en marzo.

Las acciones bajaban en todo el mundo, poniendo fin a un pequeño avance, y los precios del crudo declinaban también.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 1.2%, a US$ 2,922 la tonelada; el zinc bajaba un 0.9%, a US$ 3,752; el níquel restaba un 4.4%, a US$ 26,520; el plomo caía un 0.8%, a US$ 2,175; y el estaño perdía un 1.7%, a US$ 34,010.

