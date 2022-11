Los precios del cobre bajaban el jueves, ya que los inversores consideraban que la relajación de las restricciones por el COVID-19 en China fue modesta y continuaría reduciendo la demanda a medida que el dólar se fortalece.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 1.4% a US$ 8,180.50 la tonelada a las 11:00 GMT tras perder un 1% el miércoles.

El metal tocó máximos de cerca de cinco meses el lunes tras la noticia de que China, el principal consumidor de metales del mundo, había relajado algunas restricciones por el COVID-19 y se había avanzado para apuntalar el atribulado sector inmobiliario del país.

Sin embargo, el jueves, las acciones chinas retrocedieron después de que un brote en los casos domésticos de COVID-19 renovara las preocupaciones sobre más confinamientos.

El contrato de cobre más negociado a diciembre en la Bolsa de Futuros de Shanghái cedía un 0.3% a 66,510 yuanes (US$ 9,335.26) la tonelada.

También pesaba en el mercado un índice dólar más fuerte, después de que los sólidos datos de ventas minoristas de Estados Unidos lanzaron dudas sobre las apuestas del mercado de que la inflación se está enfriando y la Reserva Federal podría detener su agresivo camino de aumentos de las tasas de interés.

Los comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed el miércoles aumentaron las dudas sobre un cambio en la política monetaria.

Un dólar más alto hace que los metales cotizados en la divisa estadounidense sean más caros para los tenedores de otras monedas.

El diferencial de cobre de referencia de la LME, la brecha entre el contrato al contado y el de tres meses, ha ampliado su descuento a US$ 35 la tonelada, el mayor en ocho meses.

El níquel de la LME caía un 2.5% a US$ 26,845 por tonelada después de hundirse un 9% el miércoles. El aluminio perdía un 0.8% a US$ 2,393.50 la tonelada, el zinc cedía un 1.7% a US$ 3,000.50, el plomo retrocedía un 0.5% a US$ 2,159.50 y el estaño descendía un 2% a US$ 23,175.

Con información de Reuters