Los precios del cobre bajaban el viernes, en una jornada de negociación nerviosa a la espera de los datos sobre el empleo en Estados Unidos y después de que los funcionarios de la Reserva Federal reafirmaron su empeño en aplastar la inflación.

A las 10:15 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.6% a US$ 7,563.50 la tonelada, extendiendo las pérdidas a una tercera sesión.

El jueves, un coro de oradores de la Fed reiteró que se prevén más aumentos importantes de las tasa de interés, lo que los inversores temen que pueda llevar a la economía a una recesión.

“Todo se está desacelerando. No hay duda del impacto que puede tener el aumento de las tasas de interés. Estamos oyendo que las empresas están congelando las contrataciones”, dijo John Meyer, jefe de investigación de SP Angel en Londres.

Muchos operadores se mantenían al margen antes de los datos laborales estadounidenses que se conocerán a las 12:30 GMT, que se espera muestren que el crecimiento del empleo se ralentizó en septiembre, proporcionando a la Fed cobertura para mantener el agresivo endurecimiento monetario.

Las preocupaciones sobre la economía en crisis de China, principal consumidor de metales, también mantendrán a los metales bajo presión hasta que el gobierno alivie sus estrictas restricciones contra el COVID-19, sostuvo en una nota Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.

El plomo aguantaba mejor que otros, perdiendo un 0.1% a US$ 2,056 la tonelada, tras una mayor erosión de los inventarios en la LME.

En otros metales básicos, el aluminio caía un 0.2% a US$ 2,341.50 la tonelada; el zinc cedía un 1.9% a US$ 3,062; el níquel restaba un 1% a US$ 22,550; y el estaño bajaba un 0.4% a US$ 20,085.

Con información de Reuters