El crudo podría desplomarse a US$ 65 por barril hacia fines de este año y caer a US$ 45 para fines del 2023 si ocurre una recesión que detenga la demanda, advirtió Citigroup Inc.

Esa perspectiva se basa en la ausencia de cualquier intervención por parte de los productores de la OPEP+ y una disminución en las inversiones petroleras, dijeron en una reporte los analistas Francesco Martoccia y Ed Morse. El petróleo se ha disparado este año tras la invasión de Ucrania, y los bancos ahora intentan determinar su rumbo para el 2023 a medida que los bancos centrales elevan las tasas de interés y aumentan los riesgos de recesión. La perspectiva de Citi comparó el mercado energético actual con las crisis de la década de 1970. Actualmente, los economistas del banco no esperan que Estados Unidos caiga en recesión. ”Para el petróleo, la evidencia histórica sugiere que la demanda de petróleo se torna negativa solo en las peores recesiones mundiales”, dijeron los analistas de Citi en la nota del 5 de julio. “Pero los precios del petróleo caen en todas las recesiones hasta aproximadamente su costo marginal”.