Los precios del oro subían levemente este miércoles, impulsado por la debilidad del dólar después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, garantizó que las tasas de interés no subirían con demasiada rapidez.

A las 0957 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2% a US$ 1,782.00 la onza y los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3% a US$ 1,782.80.

Powell dijo el martes que la inflación no sería el único factor determinante en las decisiones sobre las tasas de interés, lo que calmó a los inversores preocupados por las subidas de tipos antes de lo esperado después del giro agresivo de la Fed.

El cambio radical hizo que el oro cayera un 6% la semana pasada, su mayor descenso semanal desde marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 golpeó los mercados globales.

Las expectativas de tasas de interés más bajas tienden a respaldar al oro, ya que eso se traduciría en un costo de oportunidad reducido de tener lingotes, que no pagan intereses.

El oro tiene la tendencia a responder en exceso a los “matices” de la Fed, dijo el analista independiente Ross Norman.

El metal precioso está viendo compras de oportunidad dada su gran corrección reciente, y superar los US$ 1,800 hacia el rango medio de los US$ 1,800 podría atraer a los inversores institucionales, agregó Norman.

La atención del mercado se centrará en los datos de los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de Estados Unidos que se publicarán más tarde en el día, que se espera que se mantengan en niveles elevados, en línea con la fortaleza en Francia y Alemania.

El índice dólar operaba cerca de mínimos de una semana el miércoles, lo que hacía que el oro fuese más barato para los tenedores de otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.7% a US$ 25.93 por onza y el paladio ganaba un 1.4% a US$ 2,593.37. El platino sumaba un 0.1% a US$ 1,080.19.